美国若对朝鲜开战 台湾也可能遭殃？

加大学者寇谧将日前撰文称，朝鲜半岛开战，大陆不会直接加入美朝之间的战局，反而会趁机出兵夺回台湾。然而台湾学者表示，大陆攻台与否取决于台湾是否跨过红线，跟朝鲜半岛无关。
寇谧将指出，过去几个月来，解放军绕台行动是大陆给美军释出的讯息与警告，表示若美国决定对平壤采取军事行动，大陆将在其他地区进行报复。
若北韩被美军拿下，大陆政府在解放军与民众心中的声誉将严重受损，这也为北京采取其他行动创造额外动力。
寇谧将呼吁特朗普政府，应妥当评估对朝鲜动武的可能结果，如果造成大陆攻台，代价将相当高昂。
中华战略学会研究员张竞则指出，寇谧将曾来台在《台北时报》担任记者，并于小英基金会任职撰写国际宣传稿件，自然能有管道接触总统蔡英文。
假如台湾处境真的如此危险，何以蔡英文总统还照计划准备于下个月出访友邦？果真危险，台湾研究单位那么多，蔡英文总统理应请他来做相关研究，怎会仅仅让他在国外写这种不支薪的稿件呢？
张竞还表示，大陆于十九大再度定调争取和平统一，除非台湾跨过红线，否则师出无名，也不急着动武。否则当年美国大批军队在伊拉克、阿富汗作战时，大陆怎不趁机动武？
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