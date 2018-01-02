中国象牙禁令将生效：“减少偷猎大象最伟大一步”

港媒称，在全球推动限制猎杀非洲大象的行动中，亚洲许多国家已经宣布象牙买卖为非法行为，但中国从2018年1月1日开始禁止一切象牙制品买卖的举动却被称为“减少偷猎大象的最伟大一步”。
据香港亚洲时报在线12月26日报道，野生救援协会首席执行官彼得·奈茨解释说，中国这一禁令已经导致中国缉获的象牙量下降了80%，象牙原料的价格下降了65%。
彼得·奈茨说：“中国的禁令对大象来说至关重要。在美国从国际环境承诺中退出的时候，中国的领导地位至关重要。”
报道称，据估计，象牙贸易每年导致全世界有约3万头大象被杀。
但奈茨说，情况正在好转。肯尼亚的偷猎活动已从2013年的390头大象被杀减少到去年的46头，而坦桑尼亚2016年相比前一年减少了55%。
根据中国的禁令，约有172家象牙雕刻工厂和零售商店将于本周关闭。
据报道，中国今年的象牙价格已较三年前下降了65%，一些地方在降价的基础上又打了五折。在许多城市，因为想在禁令生效前清理库存，所以商家对剩余的库存打出了打折广告。
计划实施的禁令似乎产生了重大影响。据国家林业局称，2016年中国缉获的非法象牙制品比前几年下降了80%。上个月，广西的海关官员从一农户查获了165根象牙，重达360公斤，非法价值约合440万美元。
野生救援协会说，这次查获还表明，中国在打击非法野生动物贸易时动用了更多的情报，而不仅仅是在边境上“撞大运”。
奈茨说：“价格下跌了，非洲和亚洲许多地方的执法力度都大大提高了。联合国一致呼吁禁止国内象牙销售，使得日本成为唯一不愿加入国际社会的主要消费国。”
2012年，中国篮球明星姚明帮助野生救援协会制作了第一部象牙偷猎的纪录片，在中央电视台播出。随后几年，他还协助发起了大规模的公众宣传运动之一。这被认为有助于大大增加公众对象牙来自于偷猎的知识。
报道称，许多中国名人加入了姚明的“对象牙说不”运动，包括李冰冰、郎朗等。这些信息在超过25家电视台以及20多个中国城市的电影院和数千家广告牌上播出。
报道称，全球知名人物如威廉王子、贝克汉姆等也参加了这场运动。
其他国家和地区采取关闭象牙贸易的行动包括：
美国已经实施了销售禁令。
新加坡已表示正考虑全面禁止国内的象牙制品。
泰国在过去两年里制定了强有力的管制象牙贸易规定。象牙法律出台后，约42%的贸易商（总共91家）同意在2017年年中之前吊销许可证，而且与2016年中期相比，登记象牙制品的销售额下降了58%。
越南也加强了有关象牙等野生动物制品的法律，加大了罚款，加重了处罚——90公斤以上的象牙可判处15年以上刑期。自2016年10月以来，官员们查获了12吨象牙。
国际自然保护联盟估计，非洲象的数量在过去十年里减少了11.1万头。野生救援协会说，从2011年起，偷猎大象的整体趋势有所下降，但中部非洲非法捕杀大象的数量仍然很高。
世界自然基金会的一项调查显示，从2008年到2016年，喀麦隆、刚果共和国、中非共和国和加蓬的大象数量减少了66%。
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