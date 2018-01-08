新加坡比达达利区三条新路1月14日起半通车

为了方便未来的发展，1月14日起，新加坡比达达利住宅区内的三条新路将会半通车。
这三条新路分别为碧黛丽园通道（Bidadari Park Drive）、阿卡夫弯（Alkaff Crescent）和兀里连路（Woodleigh Link）。
建屋发展局说，碧黛丽园通道是一条作为比达达利主要交通脊柱的主干道。
全面通车后，这条路最终会穿过整个新住宅区，从巴特礼路一直通到实龙岗路上段。
此外，这片区域还会安置新的交通信号灯。具体地点分别在碧黛丽园通道，和实龙岗路路上段、阿裕尼路上段及阿卡夫弯这三条路之间的交界处。
建屋局说：“建议驾车者接近交通信号时小心驾驶，注意交通灯的指示。在使用新信号灯的交界处，辅警也会在场帮助引导驾车者。”
自2015年11月起，建屋局就在7个新一代组屋项目中退出了6000多个住房单位。
当局还说，这些住房单位得到强烈反响，平均每个单位就有5名申购者。
比达达利的发展规划与2013年8月开展，并从当地丰富的文化遗产和独特的地理环境得到灵感。
这片住宅区被巴特礼路、信立新村、实龙岗路上段和翡珑山路环绕，占地93公顷，约有150个足球场那么大。
这片地区的居民可以拜访附近的集市，还可以在风景优美的公园和湖边散步。
此外，比达达利还将建立新加坡第一个地下空调巴士中转站。这个新的中转站位于兀雷地铁站附近，预计明年完工。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost