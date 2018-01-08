俄海军着力发展远程精确打击能力 仍坚持核常兼备作战

美国《国家利益》双月刊网站1月3日发表了戴夫·马宗达的题为《俄罗斯海军“击沉”美国海军的总体计划已然明了》的报道。
作为非核战略威慑的一种形式，俄罗斯海军将集中更多力量研制新型远程精确制导武器，以减少莫斯科对所谓的“战术性”核力量的依赖。
不过，在可预见的未来俄军方很可能仍会保留相当的非战略性核力量。
俄海军总司令弗拉基米尔·科罗廖夫对塔斯社记者说：“俄海军总司令部将特别重视打造非核战略威慑力量，其中包括配备远程精确制导武器的军舰，以及重视升级海军基地系统和确保武器与弹药的供应平衡。”
早年曾任苏联及俄罗斯军备控制谈判代表的尼古拉·索科夫指出，这一转变与早前的政策有很大的不同。索科夫现在是美国蒙特雷的米德尔伯里国际研究学院詹姆斯·马丁不扩散核武器研究中心的高级研究员。
索科夫对本刊记者说：“从更广阔的角度而言，这看起来是一个重大的进展，因为俄海军一直是非战略性核武器最大的支持者。俄海军曾经表示没有这些武器将无法直面美国海军。”
索科夫说：“现在他们不仅研发新型武器，而且更重要的是，还有新的使命；更强大的新型武器终将出现。此外，这些武器还易于使用，更重要的是，它们能被部署到多种平台上。”
然而，尽管俄罗斯在研发新型远程精确制导武器方面进展显著，但莫斯科仍将在某种程度上依赖自己的核力量。
美国海军分析中心专门研究俄军事务的研究员迈克尔·科夫曼说：“这是俄罗斯整体战略的一部分，以增强其常规威慑力和提升使用远程常规武器进行报复性打击的能力。但正如2017年获批的俄海军条令所明确规定的，这并不会有损于俄海军利用非战略核武器控制争端升级方面的角色。”
俄罗斯的常规威慑力将与核力量配合使用。科夫曼说：“这两者并不排斥，而是具有互补性，因为前者旨在抗衡美国利用其常规威慑力的优势，而后者旨在控制争端的升级。”
事实上，俄全部的新型远程精确制导武器都具备核常兼备作战能力。科夫曼说：“为增强常规威慑力的可靠性，俄罗斯必须在远程精确制导武器的产量和瞄准性能上投入更多。这两者将是2018年至2027年俄国家军备计划优先考虑的内容。”
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