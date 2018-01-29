日本亲中派“孤独斗士”去世 曾就钓鱼岛问题斥日本人可耻

英媒称，在日本外相河野太郎1月27日访问中国之前，日本前内阁官房长官野中广务1月26日病逝于京都，享年92岁。
据英国广播公司网站1月28日报道，一生纵横日本政坛60多年的野中，正是日本政界眼中的亲中派。野中对日本在二战中侵略角色的反思，希望日本能向中国、韩国道歉的言论，更让他成为独树一帜的政治家。
2012年9月，日本政府决定将钓鱼岛“国有化”，引发中日间的争议。已退休多年的野中广务，接受中央电视台访问时表示：“发生这种事，身为日本人我觉得可耻，向中国人民道歉。”
他说，如果钓鱼岛的纷争要解决，他会建议中日双方设立共同特别财团，一起出资开发，共享周边资源。然而，这样的回应激起日本许多舆论抨击，批评他是“卖国奴”。
不单是钓鱼岛，野中在历史问题的认识上，也给予中国许多同情。1998年，野中成了自民党首位参观南京大屠杀纪念馆的干事长。
2008年，他更发言表示南京大屠杀是非人道的事实。同时说：“日本在思考国家未来的同时，一定要忠于历史史实。”
晚年的野中，担任中日友好协会名誉顾问，常访问中国。
前首相森喜朗说，野中一生超越党派与个人，以国家安定为念，每个政治家都该学习。立宪民主党国会对策委员长辻元清美感叹：“日本良心、和平之光熄灭了。”
如今，随着野中离世，独特的政治风格正式成为绝响。
11月4日，北京市人民对外友好协会与东京都日中友协会在北京举办中日民间友好交流活动，北京市友协、东京都友协交流团以及日本驻华大使馆等单位代表出席了本次活动。
本次交流活动以“不忘初心·续写华章”为主题，共分为三部分。4日上午，北京市友协邀请东京都友协交流团成员前往北京西城区非物质文化遗产中心，观摩和制作非物质文化遗产手工，让交流团成员感受中国深厚的非遗文化。下午，双方共同签署了两协会《2017年度友好交流活动备忘录》，并一同参观《不忘初心 续写华章—北京?东京民间交流图片展》。
北京市友好协会名誉会长张福森对东京都友协交流团的到来表示热烈的欢迎，并希望两会之间一如既往地做好交流工作，在巩固传统活动的基础上，围绕着市民交流特别是青年及青少年的交流，多开辟一些渠道，不断增进青年一代的相互了解，让和平友好深深扎根于两国青年人心中，让年轻一代的主力军积极参与到中日友好事业中来。
东京都日中友好协会会长宇都宫德一郎在接受国际在线记者采访时说，他首先对于北京市友协的热情招待表示衷心的感谢，同时希望通过这种民间交流的方式来促进中日关系的升温。他表示这也是东京都日中友好协会一直致力做的事情。未来，东京都日中友协也将会开展一系列的交流活动，例如青少年之间的乒乓球大赛、马拉松大赛等活动，来推动中日民间的友好交流。
与中国有着80年渊源的东京都日中友好协会副会长三宅进对国际在线的记者说：“上午在非物质文化遗产中心观摩了非遗手工，看似简单的鼻烟壶，却能在上面画出精美的图画，尽管自己做起来很困难，但还是觉得非常有意思。”他表示，如果有机会的话，希望可以接触和学习更多的中国非遗文化。对于中日民间友好交流活动的延续，三宅进希望能尽自己最大的能力，去培养更多为中日友谊做出贡献的年轻一代。
在当晚举办的欢迎晚宴现场，北京市人民对外友好协会常务副会长田雁与东京都日中友好协会会长宇都宫德一郎互赠礼物，传递双方美好的友谊。宇都宫德一郎会长代表东京都友协向田雁常务副会长赠送了纪念碑，以纪念北京友协成立35周年。晚宴还邀请了非遗传承人以及清华大学和北京语言大学的日本留学生出席，并由他们现场表演了非遗口技、冲绳舞蹈等节目。
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