175名中国游客与日本警察冲突 唱国歌引发激辩

日本东京时间1月24日，175名中国游客滞留日本东京成田机场，因不满航空公司安排与日本警方发生冲突。该事件引发广泛发关注。
1月26日，一篇题为《175名中国乘客被弃成田机场，日本警察暴力拘捕一名同胞，现场唱起国歌》的文章在中国互联网上流传。 中国游客究竟是否遭到不公正对待？在这种场合唱国歌的行为是否妥当？引起网友激辩。
中国驻日本大使馆于1月26日就此事回应，并还原了事件真相：1月24日晚，日本成田机场捷星航空公司GK 35航班由于目的地上海降雪取消航班，乘坐该航班的175名中国旅客（共180人，另有5名日本籍旅客自行离开机场）滞留机场登机口区域。捷星航空公司要求旅客离开登机区域，但并未用中文说明机场规定该区域23点后将关闭，导致中国旅客不接受航空公司安排。 在与日本警察拉扯过程中，中国游客高唱中国国歌，日媒报道称有2名机场职员受伤，警方随后以涉嫌暴力犯罪带走一名中国人。
中国驻日本大使馆介入后，与机场方面及捷星航空公司交涉。 这批滞留日本的中国游客已于1月26日凌晨返回上海，另有中国旅客被日本警方带走调查。 日本多家媒体1月26日也报道了该事件，并使用“骚动”“中国人暴行”等词汇，日本网友对中国乘客的行为大多持批评态度。
中国外交部领事保护中心参赞赵岩表示，从目前披露的情况而言，这是一件乘客和航空公司的普通纠纷，在这个具体情境下，用集体唱国歌的方式来解决问题显然不合适，反而容易挑起民族感情对立，甚至激化矛盾。 赵岩称，每年有将近1.4亿中国人出境，由于各种原因遇到一些意想不到的事件太正常了，中国民众需要对此有心理准备，不能事事都依赖政府，这不是一个成熟大国公民的心态。
中国大使馆表示，廉价航空公司属低成本运营，事先与乘客签署相关免责协议，会有无法及时改签航班、不负责乘客食宿等情况，中国公民在购买机票时应仔细阅读购票协议，遇突发情况要理性看待，避免过度维权。
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