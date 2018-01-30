30位新加坡科学家到访阿里 或与达摩院有关

1月26日，阿里技术官微发布消息称，30多位来自亚洲第一高校——新加坡南洋理工大学的顶级AI科学家到访杭州阿里巴巴总部，就人工智能相关领域的前沿技术和发展趋势召开研讨会，寻求双方在AI领域的全方位技术合作。
在这支科学家访问团中，包括了六位IEEE Fellow（国际电气和电子工程师协会院士）和二十余位教授、研究员。他们的研究方向主要集中在机器学习、计算机视觉、数据挖掘、云计算、物联网等人工智能相关领域。
据了解，人工智能被新加坡列为国家战略技术发展方向。自2017年推出“国家人工智能计划”以来，新加坡政府倾力聚集人工智能领域的全球顶尖技术专家。
而新加坡南洋理工大学是顶尖AI人才的聚集地。2018年，南洋理工大学跻身QS（英国教育组织Quacquarelli Symonds）世界大学排行榜第11名，成为亚洲第一高等学府。
亚洲第一名校的顶尖AI科学家在这样一个时间点，聚集到阿里巴巴，令人遐想：阿里巴巴将有什么大动作？
分析人士认为，此次访问，或同达摩院有关。早在2017年10月云栖大会上，阿里巴巴就宣布，达摩院会在北京、杭州、新加坡、以色列、美国、莫斯科等地设立不同研究方向的实验室，并将持续招募全球顶尖科学家加盟。
近年来，阿里巴巴一直在马不停蹄地寻觅世界顶尖人才。包括美国密歇根州立大学终身教授金榕、前亚马逊最高级别华人科学家任小枫、密西根大学终身教授、世界顶级量子科学家施尧耘、新加坡南洋理工大学终身教授王刚等在内的世界级科学家，均选择回国加入阿里。几天前，美国国宝级科学家、两届理论计算机最高奖“哥德尔”奖得主马里奥·塞格德也宣布入职阿里巴巴达摩院位于西雅图的量子实验室。
所以，此次新加坡顶尖AI科学家的到访，是否预示着达摩院新加坡实验室即将落地，外界拭目以待。
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