特朗普申请180亿美元修隔离墙

美国总统特朗普已经向国会申请180亿美元，用于在未来10年内修建美国边境隔墙。他周六仍再次表示，这笔钱要由墨西哥“以某种形式”埋单。
特朗普在戴维营举行记者会时表示：“墨西哥将为隔离墙埋单，我和墨西哥一直关系良好。我们正在就北美自由贸易协定举行谈判，谈判将何发展让我们拭目以待。
可以肯定的是，墨西哥将以某种形式为隔离墙埋单。”特朗普曾在竞选活动期间承诺修建隔离墙，并让墨西哥埋单。
一年过去了，已经入主宫的特朗普依然坚持这个竞选口号，但墨西哥当局断然拒绝掏腰包，美国民主党也坚决反对修建隔离墙。
美国政府已经向国会申请180亿美元用于修建隔离墙，以此作为就“童年抵美者暂缓谴返”计划(DACA)进行谈判的条件。
民主党方面的谈判代表、参议员迪克•德宾周五表示，白宫把申请180亿美元修建资金作为谈判筹码。
特朗普周四曾表示，如果要为DACA找到出路，就必须批准修建隔离墙的资金。但这个条件是民主党无法接受的。
据媒体报道，180亿美元资金将被用于修建一条长达1126公里的新隔离墙和翻新现存的隔离墙。
加上技术升级、人员培训、道路修缮等各个方面的支出，美国政府计划投入总计高达330亿美元的资金，以维护美网的边境安全。
据媒体估计，如果国会批准了这项资金，未来美墨边境的隔离墙长度将超过美国西南边界线的一半。
特明普去年9月宣布废止前总统奥巴马推动的DACA，但将今年3月5 日设为找到解决办法的最后期限。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost