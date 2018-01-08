中国继续迈向“世界创新实验室”

俄罗斯战略文化基金会网站1月3日刊载题为《2018年中国经济政策》的文章称，从2018年起，中国将继续从“世界工厂”向“世界创新实验室”转变。同时，必须提高中国在全世界高科技和创新产品中所占的比重。中国专家界表述为，必须“在全球高附加值产业链中向上攀升”。
文章称，对外经济收入的进一步增长将主要通过扩大品牌产品的出口来实现，为此需要创造中国品牌。
文章称，中国已经拥有著名的高科技品牌，但中国人认为这还不够，必须让它们在所有决定当代科技进步的领域中遍地开花，如航空制造、宇宙开发、国防工业等，这里避免不了要与波音、空客等大型公司竞争。
文章称，因此，中国领导层提出了把“高增速变成高质量、把产品变成品牌”的综合性任务。为了完成这项任务，必须引进比中国公司和银行现有资本多得多的外资。有鉴于此，中国把2018年的重点放在提高经济开放度上。
文章称，在北京此前采取的措施影响下，外国公司对华直接投资近年来加快增长。根据中央经济工作会议的要求，2018年中国将继续精简负面清单，抓紧完善外资相关法律。外国人将可以在银行、投资基金等领域的合资金融企业控股。中国计划在3年后彻底取消某些限制。
文章认为，为了杜绝这些措施带来的风险，中国提出3项要求：第一，循序渐进；第二，把外资引向高科技产业，特别是绿色产业；第三，根据各省份平衡发展的任务和需求分配外资。参与经济试点的地区将实行全国统一行业开放清单的新规定。
文章称，中国扩大经济开放是美国和加拿大缩小贸易逆差的机会，一定程度上对欧盟也是如此。
文章称，中央经济工作会议特别指出，2018年国家经济活动的重点之一是防控金融风险。高负债、金融市场投机性增强、房地产市场过热、地方债、汇率风险等因素给中国金融系统带来一系列问题。因此，加强金融管控很可能成为重中之重。
文章称，2018年，中国将通过创新行业着力发展实体经济，同时保持经济增速，在开放金融市场方面作出有限尝试，严格管理金融领域。国家政策的总基调仍然是“稳中求进”。
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