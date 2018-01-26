美新移民框架曝光 为180万无证移民提供公民身份

据美国中文网报道，当地时间本月25日下午，白宫官员与国会民主党人举行了电话会议，白宫高级顾问斯蒂芬·米勒就移民框架做了简报。
据悉，白宫关于移民的提案将包含让美国的180万年轻无证移民获得公民身份途径， 作为一系列计划的一部分， 其中还包括耗资250亿美元的边界墙和其他安全措施。
报道称，根据白宫的特朗普总统高级政策顾问米勒为国会工作人员举行的简报。这项特朗普计划还将包括大规模削减亲属移民，并结束一个多元化的绿卡抽签制度。
米勒在电话中说，这项提案的目的是赢得60张参议院的选票，防止美国政府再次停工。
报道指出，在过去十年的移民辩论中，通往公民身份的途径一直是最有争议的问题之一， 而特朗普本人对此也持不一致的立场。但在24日的一次采访中，特朗普说他愿意考虑那些来到美国的时候还是孩子的梦想生的公民身份。
“如果他们做得很好，我认为在经过一段时间之后， 能够成为一个公民， 这是一件好事，”特朗普说，这要经过10到12年。
然而，削减亲属移民的提案肯定会引起民主党的反对，因为这意味着对合法移民的近25% 的削减。根据新的计划，米勒说，美国公民和绿卡持有人将只允许他们的配偶和未成年子女进入美国。
美国白宫24日对移民改革内容提出要求，表示将于下周正式提交国会讨论。白宫在一份声明中说，移民改革应包含以下四个要点：加强边境安保并填补法律漏洞；终止以家庭为单位的“链式移民”；终止“签证彩票”制度；为“梦想生”政策找到一个永久性替代方案。
声明说：“白宫将于下周一公布一份立法框架，这份文件体现了两党妥协的结果，因此也应能够得到两党支持。”
这四大框架基本维持了特朗普总统自上任以来所表达的诉求。两名共和党参议员去年曾起草一份移民改革法案，拟仿照加拿大、澳大利亚等国实行积分入籍制，受到特朗普支持，但由于未在国会获得足够多支持而未能推进。
新移民框架推出四大重点
1。梦想生
这项法案将为那些以儿童身份来到美国的无证移民提供一条入籍的途径。覆盖移民人数将比在奥巴马时代的童年入境暂缓遣返计划行动中受到保护的群体要大。这项计划涵盖了近80万人， 但米勒表示， 新计划可能会影响多达180万人。
根据特朗普的数据， 有资格申请入籍的移民可能面临10到12 年的过程。“我们将蜕变，”特朗普告诉记者。“我认为这是一个很好的事情，有激励，在一段时间后，能够成为一个公民。”
2。边境墙
白宫提出了一项耗资250亿美元的“契约基金”， 以便至少在美国和墨西哥边境修建一部分隔离墙。
尽管边境墙一直是国会民主党人的症结， 但特朗普24日说，“如果你没有墙，你就没有梦想法案。”这些计划还要求在南部和北部边界进行其他安全改进。
报道称，在民主党人中，边界墙可能是一个有争议的问题。上周，美国参议院少数党领袖、纽约州参议员舒默在对政府预算谈判时，也告诉特朗普，他同意用边境墙换取对梦想生的保护，但遭到特朗普拒绝。
在一个周末的互相指责的谈判破裂之后，舒默收回了为这堵墙提供资金的提议，在这一点上， 目前还不清楚民主党人是否愿意把它放回桌面上。
3。亲属链移民
该计划将限制只允许“核心家庭成员”的移民，即配偶和未成年子女。根据对美国土安全部数据的分析， 这项针对家庭移民的建议每年削减大约100万移民。
在2016年，美国政府向120万外国人颁发了合法的永久居留权，即绿卡。超过26万张绿卡，23%给了美国公民及绿卡持有者的父母、成年子女、兄弟姐妹、孙子孙女、侄女侄子。
4。 绿卡抽签
这将结束批评者们所说的“绿卡乐透”， 并将这些空缺用于填补基于家庭和高技术的签证。米勒说，在这些空档被填满后，绿卡抽签将完全终结。
尽管特朗普向梦想生们提供了安抚人心的话语——“告诉他们不要担心，”他24日晚间对记者说，但是白宫高级官员也强调他们即将提出的移民提案会更强硬。
一位高级官员说， 只要他们是守法的美国社会成员，梦想生就会获得法律地位。这位官员说，69万梦想生通向公民身份的道路只是一个讨论点。该官员说， 法律地位不会扩大到那些有资格参加该计划但没有注册的人。
但是民主党议员和活动家誓言要抵制总统的圈套。他们说， 他们将拒绝接受任何要求他们抛弃其他移民， 包括梦想生的父母， 以确保年轻移民自己的命运的建议。
“我们将反对它。大多数民主党人都会反对。一些共和党人也会这样做，” 支持移民的团体“美国之声”的主管弗兰克·夏里（Frank Sharry）说。“我们不会让史蒂芬。 米勒利用他和他老板创造的危机， 把破坏性带到自由女神像前， 并制定他愿望清单。”
夏里补充说， “只有当他们认真对待一个合理的法案——梦想法案和边界安全，并认真的制定和坚持两党的协议， 只有到那时将有一个突破。”
25日，由美两党参议员组成的小组聚集在缅因州共和党参议员苏珊·柯林斯的办公室讨论移民问题。进入办公室的参议员说，他们受到特朗普的言论鼓舞。但他们表示，对总统助理提出的更强硬路线没有多少兴趣。
佛罗里达州民主党参议员比尔·纳尔逊说：“如果你开始把这些高电荷的有毒物质放在一起， 它就不会奏效。”
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