手机成瘾怎么办？研究称屏幕调灰能降低使用欲望

智能手机在给大家带来诸多便利的同时，也让不少人出现手机成瘾问题。英国《每日邮报》报道，美国人平均每天点击、滑动手机超过2600次，有的人甚至达到每天5400次。
如何摆脱手机对你的吸引力？美国谷歌公司前设计伦理学家特里斯坦·哈里斯在实验中发现，把手机屏幕调成灰色，就能有效降低人们使用手机的欲望。他说，手机程序使用的某些颜色，比如红色、亮蓝色等，会让人不自觉地想触碰手机，将彩色屏幕改为灰色，会让脸书、Instagram等社交媒体的未读提示变得不那么引人注目，从而改变人的手机使用习惯。
丹麦哥本哈根“神经元”公司通过大脑扫描和眼动追踪技术研究手机程序与使用者的关联，证实哈里斯的做法可行，并建议大家最好同时关掉音效。
《每日邮报》说，手机程序的颜色选择的确会影响人们的使用顺序和心情。比如，红色会让人兴奋，显得年轻、大胆，因此被选为“通知”的颜色；黄色让人快乐、乐观，因此Snapchat的标识选用了黄色；脸书、推特、领英网等的标识则选用了最受欢迎的蓝色，因为蓝色会让人觉得可靠、值得信赖和专业。
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