俄网军乱美大选 推特67万人恐误信

社交网站推特（Twitter）今天表示，针对2016年美国总统大选发出连串推文的俄罗斯网军帐号，数量比一开始认为的还要多，近67万人恐误信。
推特在网站公告，又再抓到并且关闭1062个与「网路研究社」（Internet Research Agency）有牵连的帐号。一般认为「网路研究社」是与俄罗斯政府挂钩的「酸民农场」。
推特与谷歌（Google）、脸书（Facebook）等网路平台都遭到指控，沦为散布假新闻的温床，其中部分由俄罗斯主导。除了2016美国大选，也发生在其他国家。
推特表示，已向美国近67万人发出电邮通知，这67万人在大选期间曾追踪、转推或是按赞这些可疑帐号。
推特在公告中指出：「这种行为等同挑衅各地的民主社会，我们承诺持续重视这一重要议题。」
推特调查发现，2016年11月总统大选前10周内，指认出3814个与网路研究社有关的帐号。这些帐号共发出17万5993则推文，占选举相关推文的8.4%。
推特分析发现，在此之外还有1万3512个机器人帐号，经确认是俄网军，在那段期间发布选举相关推文，机器人帐号加总起来达5万258个。
推特表示，已将调查结果告知国会。去年底国会举办的听证会上，推特、脸书、谷歌揭露的新一波惊人资料显示，超过数百万美国人接触到假新闻，数量比先前想像的还多。
三大网路巨头都表示，愿意采取必要手段，使自家网路平台不受假消息、政治文宣或引战文章的打扰。
国会议员正在调查，总统川普的竞选团队在2016年大选期间，是否与俄罗斯勾结，试图影响选举。
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