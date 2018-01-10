美国警方2017年枪杀了近千人

没有一个西方发达国家被警察打死的人像美国这么多。据一家报纸统计，去年美国警方枪杀了近1000人。
美国《华盛顿邮报》报道称，去年美国有987人死于警方的子弹下，这比2016年多出了24人。2015年则有995人被警察枪杀。
三年来该报道对警方执勤致死事件进行统计，并对媒体报道、官方公布的数据和社交媒体帖子进行了分析。
该报道称，被击毙者中22%为非洲裔成年男子，尽管他们在美国总人口中所占的比例只有6%。据称，其中19人在被警方击毙时并未携带武器。
这比2016年多出两例，但明显少于2015年。《华盛顿邮报》称，2015年有35名没有携带武器的非洲裔成年男子被击毙。
近年来，警方针对非洲裔成年男子的暴力执法致死事件在美国一再引发愤怒，有时甚至伴随着暴力抗议活动。
报道称，美国警察2017年击毙的未携带武器者共有68人，比2016年多出17人，但比2015年减少26人。
业内专家查克•韦克斯勒对《华盛顿邮报》说，公众的密切关注使警方在执行任务时更加谨慎了。美国联邦调查局称，去年有46名警官
在执行任务时死亡，比2016年少了20人。
美国警方在执行任务时导致死亡的情况明显多于其他西方发达国家。英国“调查”组织称，2016年英国有4人被警察击毙。而根据德国
《每日镜报》的调查，同年德国死于警方弹下的有14人。
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