中国在尼泊尔发动软实力攻势

香港《南华早报》网站1月8日刊文称，在位于尼泊尔首都加德满都西部的“学习王国”国际学校的孔子课堂上，正是北京在他们国家以及全世界发动的软实力魅力攻势的一部分。
文章称，在这所学校，中文是必修课。这标志着，除了增加经济投资，中国还在为在这个喜马拉雅山区国家推广其语言和文化日益努力。
文章称，尽管中国在该国的文化影响力仍远远落后于印度，但中国对尼泊尔投资的影响力在其公路、高速公路、水电项目和铁路以及2015年大地震后启动的重建项目中明显可见。
文章称，这种看得见的存在令印度担忧。但是，在尼泊尔，许多人似乎并不关心，他们关注的是中国的大规模经济发展及其可能对本国产生的溢出效益。这正是“学习王国”国际学校将中文设为所有3至7年级学生必修课的动机。校长德夫坎蒂·乔希说：“我们必须给他们提供一张通往未来的路线图。我们预见，在未来10年，尼泊尔经济将大大受益于中国经济。”
文章称，另一项得到政府支持、旨在在加德满都推广中国文化的项目是中国文化中心。自2015年以来，该中心已组织数十场宣传中国文化的活动，包括天津交响乐团的新年音乐会以及关于中文会话和中医的课程。该中心主任尹坤松说：“尼泊尔人对中国的了解仍然不多。我们希望能把中国的故事讲给尼泊尔人民听。”
加德满都一家仓库的采购经理萨罗杰·阿迪卡里说，他是第一批前往该中心学习的人之一，此后一直对中国文化“非常感兴趣”。他说：“众所周知，中国正日益发展。这真的有助于了解我们最好的邻国。”
文章称，尼泊尔旅游委员会提供的数据显示，前往尼泊尔旅游的中国游客数量也在增加，2016年增长20%，达到10.4万人。在中国游客数量激增的同时，加德满都的中国企业数量也在增加。在尼泊尔经营一家电子器件公司的薛姓中国商人说，他发现在这个城市工作相对容易。他笑着说：“现在这里的中国人越来越多了。我说汉语就行。”
文章称，尼泊尔共产党（联合马列）领导人伊什沃尔·波克雷尔说，尽管中国的影响力在尼泊尔各地零星可见，但北京仍有一段路要走，尤其是在人与人之间的关系方面——这方面“仍存不足”。他说：“文化关系是加强双边关系的手段。我们必须大力发展人与人之间的关系。”
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