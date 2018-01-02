法经济学家分析2018年经合组织国家面临的四大经济挑战

法媒称，为什么失业率下降没有刺激工资上涨？资金和财产的自由流通真的像人们所说的那样有利于经济吗？数字化为什么没有提高生产率？这些都是研究人员要思考的问题。
法国《回声报》网站2017年12月27日发表了法国外贸银行首席经济学家帕特里克·阿蒂斯的分析文章《2018年的经济挑战》。文章称，如今，试图深入理解经合组织国家经济运转状况的研究聚焦哪些问题？有四个问题居于中心：“增长长期放缓”问题；薪酬组成问题；劳动力市场两极分化问题；财产、服务和资本自由流动的真实效果问题。
增长长期放缓
第一个重要的宏观经济问题涉及的是经济增长长期放缓的原因。观察经合组织各个国家的经济状况就会发现，劳动生产率和全要素生产率的增长持续放慢。上世纪90年代和本世纪初期，劳动生产率每年增长2%，全要素生产率每年增长1.5%。当前，劳动生产率每年增长0.6%，全要素生产率每年增长0.5%。
不过，新技术和数字化正在发展：机器人岗位数量20年来翻了一番；对新技术的投资占国内生产总值的比例也翻番了。那么这种增长依然疲软的现象怎么来的？这可能涉及一个估算问题，即低估了新服务行业的增长。而且，企业要适应数字化也需要很长的时间。
通胀与薪资
第二个重要宏观经济问题是薪酬组成和通胀的消失。同人们以往观察到的不同，完全就业的回归没有带来薪酬更快的提高或者通胀率的增长。除去原材料价格因素，当前的通胀率是1.2%，而经合组织成员失业率正处于历史最低水平。
这种“通胀消失”现象很大程度上影响了货币政策、经济周期的特征。因而需要了解劳动力市场出现新运转模式的原因。这是否是小型服务企业创造就业岗位带来的结构性问题？是因为劳动力市场灵活化和短期合同增多导致雇员的谈判能力倒退？还是因为新兴国家的竞争？
新劳动力市场
第三个问题是经合组织内部的劳动力市场两极分化问题。整体上，中间就业（主要同工业和重复性工作相关）在消失，它部分被高收入的高资质工作（新技术、金融、跨国企业管理等）替代，更多的则被低收入的国内服务行业的低资质工作（零售、酒店、娱乐、运输、窗口服务等）替代。20年来，经合组织整体上的工业就业规模减少23%，国内服务行业就业规模增长24%。劳动力市场不断加剧的两极分化现象在不平等、教育体系、社会局势和本国政治方面产生巨大影响。它也带来了更多的问题：这是否是不可避免的？人工智能是否会加剧两极分化？通过再分配政策能否予以修正？国内服务低资质就业能否实现行业升级和收入提高？
保护主义企图
第四个重要问题涉及财产、服务和资本自由流动的真实收益。自由贸易曾经被视为进步的因素，人们认为它促进了商贸往来的迅猛发展。而如今，人们在质疑自由贸易协定。
鉴于债务和对外资产规模不断扩大，人们同样也质疑资本的自由流动。
人们应当研究同贸易开放相关的好处（低成本国家生产活动带来的价格降低等）的相对价值以及经合组织国家贸易开放的弊病。同样，资本自由流动的好处（即促使储蓄更高效地流向投资项目）是否大于其弊病（比如不稳定的资本流动）？如此多的问题需要人们在未来好好研究。
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