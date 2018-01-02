韩国又查扣涉嫌向朝鲜运油船只

据平泽地方海洋水产厅31日消息，巴拿马籍“ KOTI”号运油船因涉嫌向朝鲜转运油品，当天在平泽唐津港被查扣。
21曰，平泽地方海洋水产厅已就这艘5100吨级的运油船召开平泽唐津港国家安全机构联合会议。如经证实，这将成为继香港“方向永嘉”号货船之后，向朝鲜转移物资的第二例。
目前，平泽直辖海关不允许该船舶离港，由关税厅和国家情报院联合展开调查。据悉，该巴拿马籍船上大部分为中国籍和缅甸籍船员。
韩国政府29日已确认香港“方向永嘉”号货船在公海上向朝鲜“三钟”2号船转移油品约600吨。该船10月19日驶入韩国丽水港转运炼油产品后出港，11月24日再次驶入丽水港时被扣留。
联合国安理会今年9月通过对朝第2375号制裁决议，禁止所有联合国成员国以船对船交货方式向朝鲜供应任何物品。
【美国之音电台网站1月1日报道】韩国周日宣布，又扣押了一艘涉嫌违反国际制裁向朝鲜输送石油产品的船。这是韩国政府过去三天内承认正在进行调查的第二艘船。
韩国去年12月29日宣布，在11月时查获了一艘悬挂香港旗帜的运油船“方向永嘉”号，他们相信该船在海上将多达600吨的石油转往一艘朝鲜船只“三钟” 2号。
据法新社报道，“方向永嘉”号有25名船员，其中23人是中国大陆公民，另外两人是缅甸国民。“三钟”2号和“方向永嘉”号据报都属于疑似运输非法货物的船只。
美国曾要求安理会将包括这两艘船在内的10艘船列入黑客单，但遭到中国反对。中方仅同意将4艘船列入黑名单。
12月29日，中国外交部发言人华春莹否认中国向朝鲜非法运输石油，并表示中方“绝不允许中国公民和企业从事违反安理会决议的活动”。
据韩联社报道，“方向永嘉”号由台湾比利恩油品集团租用。但台湾当局12月29曰表示，该集团不是台湾公司，该公司登记于南太平洋岛国马绍尔群岛，但其所有人是否为台湾籍，以及是否有台湾实体参与其中，正在追查。
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