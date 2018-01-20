中国GDP首破80万亿大关 七年来增长再加速

外媒称，中国政府发布数据称，中国2017年国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，达82.7万亿元人民币。2016年中国经济增长6.7%。
据塔斯社1月18日报道，据初步核算，中国全年国内生产总值827122亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。
报道称，中国经济增速近几年逐渐放缓。2010年这一指标为10.4%，2011年为9.3%，2012年为7.7%，2013年为7.7%，2014年为7.3%，2015年为6.9%，2016年为6.7%。
德国《焦点》周刊网站1月18日报道称，2017年中国经济增长了6.9%。这是中国国家统计局18日公布的。这样一来，世界第二大经济体的经济增长自2010年以来再次加速。前一年的经济增长率为6.7%。
报道称，中国领导人此前已经暗示经济增长变得更强劲。经济学家认为，最新数据是该国经济发展的一个积极信号。
根据中国国家统计局的统计数据，2017年第四季度中国经济同比增长6.8%。分析师此前曾预计增长率为6.7%。
法新社1月18日报道称，当日公布的官方数据显示，2017年中国经济增长6.9%，超出预期水平，是自2010年以来首次实现加速增长。
中国国家统计局局长宁吉喆说，“国民经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放”，“同时也要看到，经济运行中仍存在不少困难和挑战，提质增效任重道远”。
接受法新社采访的多位分析人士此前预测中国经济增速为6.8%，高于政府设定的目标（6.5%左右）。
报道称，世界第二大经济体的表现十分可喜。2016年中国经济增速为6.7%，创25年以来的最低水平。
德新社1月18日报道称，中国国家统计局称，受外贸和零售大幅增加等有利因素影响，2017年中国经济增速为6.9%，超出预期水平。
这是自2010年以来中国年度经济增长首次提速，该国2016年的经济增速为6.7%。
中国政府去年初曾预测，该国经济当年增速为6.5%左右。但外贸增长非常强劲，远超预期水平。
另据共同社1月18日报道，当天公布的数据显示，受消费和出口强劲等因素支撑，中国经济增长整体上未受政府控制基础设施开支和购房等因素的影响。
报道称，中国国家统计局最新公布的数字是个好兆头。中国正努力实现全面建成小康社会的目标，即到中国共产党建党100周年时，所有公民都能过上富足生活。
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