“有偿军事援助”合同猛增 日媒称日防卫费被美国“掠夺”

据《日本经济新闻》1月18日报道称，为了应对半岛局势，日本政府在2018年度预算案中，列入了史上最高规模的防卫费。安倍政府急于获得美国陆基“宙斯盾”系统等最新式装备，以应对战事，但国内防卫产业相关人士却高兴不起来。因为日本与美国之间的合同形态对日本不利，除了收益外，在国防技术储备方面也存在问题。
报道称，从事日本防卫产业的大型重工企业相关人士曾自嘲地说，“国家的防卫预算，又被美国给吸走了”。
报道认为，除了半岛局势紧张外，奉行“美国优先”的特朗普总统的就任，也让日本采购美国防卫装备的方式发生改变。
此前，日本在采购美国防卫装备品时，大多采取许可生产的方式。日本企业支付专利费后，不仅负责组装，还可以使用日本零部件，便于成本管理，所以那是一种可以为强化国内防卫产业生产技术基础作出贡献的“互惠”交易。
然而，最近被称为“对外有偿军事援助”（FMS）的交易合同猛增。FMS是指出售包含重要机密的装备品时，由美国政府出面推进合同的政府间交易。美国以担心技术外流和保护本国防卫产业为由，积极采用FMS方式。2011年度，美国的FMS合同金额只有431亿日元（约合3.87亿美元），但2016年度却跃升至4858亿日元。
报道称，根据FMS合同，价格是由美国政府说了算，货款由日本政府提前支付。美方掌握着交易的主导权，并不规定提供装备品的时间，有时还会变更合同内容。
日本的防卫产业市场规模目前为1.8万亿日元，但随着以FMS方式从美国采购的装备品增加，进口比例不断提高，而国内防卫产业的份额则不断缩小。
报道称，如果价格由美国政府说了算的FMS方式增多，日本不仅无法管理成本，而且无法积累最新技术。如果日本企业没有自己的技术，与美国以外国家联合开发防卫装备也会受到影响。
日本防卫相小野寺五典表示：“需要采取充分的对策，以避免FMS方式采购的增加给国内防卫产业的生产和技术基础造成影响。”
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