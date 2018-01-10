2018首周三件大事的启示

2018年首周发生了三大国际性事件。
这三件事按时间先后分别为：平壤决定与首尔直接对话。对话暂时只是围绕2018年冬奥会，而朝鲜决定参加冬奥会。
此前，朝鲜官员一致声明，韩国在他们眼中不过是美国的傀儡，和它没什么可谈的。现在看来，双方有东西可谈。不光是运动员的安全，还有继续遵循不触碰核按钮原则。
美国不顾一切地企图利用联合国安理会作为推行反伊朗政策的工具，但遭遇失败。伊朗不光在国内维持了国家秩序，也在联合国捍卫了自己的主权。对整个国际社会来说，这是个有益的启示。
美国国务卿蒂勒森表示，新的一年俄美将就《新削减战略武器条约》和《中导条约》举行重要谈判，同时华盛顿“承认俄罗斯的关切”。
双方早就该这么做了。毕竟美国退出《中导条约》势必导致其大大加强在俄陆地边界附近的军事存在，在那里部署更强大的武器。而现行的《新削减战略武器条约》将于2021年到期，届时若是缺少替代协议，战略核平衡就会被打破。
这三条新闻或多或少都与美国有关。全球都在见证美国如何拼命追逐排他性领导地位，但它对世界的真实贡献只有威胁和制裁。
问题不在于特朗普总统，而在于：首先，世界变得更加复杂了；其次，对实现领导野心的要求更加苛刻了。仅仅高呼“我们优先！”的口号显然不够。
美国迟早要在实践中、而非口头上落实特朗普在去年9月首场联大发言中提出的美好主张：“联合国要成功需要强大、独立、拥有主权的各成员国合作，促进安全、繁荣、和平……这是联合国的美好愿景，这也是合作与成功的基础。强大的主权国家会与不同价值、不同文化、不同梦想的其他国家共存，而且在互相尊重的基础上合作……作为美国总统，我要永远以美国优先，就像你们在座的各国领袖也会、也应该把自己的国家放在第一位。”
华盛顿对自己的承诺负责、干点实事的时候到了。
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