新加坡副总理就虚拟货币交易反洗钱问题作出回应

新加坡议会发问：新加坡金融管理局（MAS）和执法机构将会实施哪些措施以落实虚拟货币交易领域的反洗钱和反恐怖主义融资法？
分管MAS的新加坡副总理尚穆根Tharman Shanmugaratnam答复如下：
1.新加坡的法律对法定货币、虚拟货币以及其他任何新交易手段在洗钱和恐怖主义融资方面都会一视同仁。
2.因此，MAS的反洗钱反恐融资（AML/CFT）要求适用于金融机构的所有活动。新加坡商业事务部（CAD）负责调查和起诉有关洗钱和恐怖主义融资的案件。每个公民在其交易过程中甚至执业生涯中一旦发现可疑交易，都负有向CAD相关部门举报的义务。
3.MAS认为不法分子利用虚拟货币交易的匿名性进行资金的非法流动。另外由于虚拟货币交易缺乏一个中央结算所，执法机构难以明确适用强制令的当事人身份，这给执法行为带来严峻挑战。
4.然而，进行虚拟货币交易的中介机构必然会将法定货币兑换成虚拟货币，反之亦然。
为此，MAS正试图要求这些中介机构遵从AML/CFT规则并就支付服务法（Payment Services Bill）草案咨询公众意见。
5.虚拟货币的变化日新月异，如同大部分金融创新产品，虚拟货币在带来机遇的同时也带了极大的风险。MAS正在密切关注这些发展以及研究他国管控虚拟货币所采取的方法。
新加坡副总理指出，MAS的目的是在降低洗钱和恐怖主义融资风险的同时，鼓励金融创新。
据了解，与新加坡一样重视金融科技（fintech）创新的澳大利亚此前曾公布新反洗钱法的相关条款，旨在对数字货币交易所运营商展开监管。
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