越南航空公司“比基尼空姐”迎越南男足引众怒

前不久，越南男足在U23亚洲杯上取得优异成绩，回国后受到英雄般的礼遇。但在归国途中，队员们却经历了一场异常尴尬的“插曲”。
据《越南经济时报》29日报道，越南U23男足从中国常州市回国时，搭乘的是越南廉价航空公司——越捷航空的包机。航空公司在飞机上专门安排了一出“特别节目”：让一众女模特“盛情”接待球员。图片显示，这些女“招待”个个短衣热裤，对球员们搔首弄姿、“眉目传情”；还有人强坐在他们身边，要求拥抱合影，令球员们备感尴尬。此外，她们还进行了“热舞”表演。相关照片流出后，恶评如潮。有网友称：“越捷航空此举真是无礼且下作，明摆着是对国家队的冒犯。”还有人表示：“太恶心了，就凭这个以后我也要抵制越捷。”
28日晚，越捷航空首席执行官阮氏芳草（女）就此事分别向越南足球联盟、U23国家队以及公众道歉。不过，她将这起“接待丑闻”归咎于越南国足接待团队，强调此事系“个人行为”，并不在原先的接待计划中。她还表示，公司已对涉事人员进行了严惩。但令人尴尬的是，女模特们却表示，她们就是专门受邀来进行“比基尼表演”的。目前，此事已引起越南当局高度重视，并下令进行调查。
越捷航空一直将“性感比基尼女郎”作为营销策略。此前，该公司还曾推出“比基尼空姐日历”，并在国内航线上组织“比基尼表演”。
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