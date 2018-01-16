全球化进一步凸显西方民主脆弱性

美国《沃克斯》杂志网站1月10日发表美国纽约市立大学资深学者布兰科·米拉诺维奇的文章《这些20世纪初的学者对21世纪政治的哪些论断是正确的》称，与当前时代（也就是过去10年的全球金融危机发生之后）最相似的历史时代就是第一次世界大战爆发前的时期。这两个时代的共同特点是全球化扩散以及技术（尤其是通信技术）出现重大发展，以及存在严重的收入不平等和财富不平等。
因此，如果阅读一战前最重要的政治和经济作者的著作，我们会获益良多。让我们集中关注：全球化及其在富裕国家造成的阶级分裂、民主面临的威胁。
精英与劳动者利益冲突犹存
文章称，英国经济学家约翰·霍布森在几部论著中（但最著名的是在1902年的《帝国主义》一书中）陈述过如下颇具预见性的观点：富国严重的国内不平等使得国内总需求趋弱，却导致我们当今所说的“最富有的1%”手中积聚了大量可投资资源。这些资金被用于在国外投资，降低了对国内劳动力的需求。
我们当今面临类似问题：严重的不平等产生了巨额资本，而这些资本在等待利润丰厚的投资机会。资本所有者获取利润的方式要么是借贷给可能无力偿还贷款的人（全球金融危机的诱因之一），要么在国外做业务外包和投资。
霍布森正确地指出了富有精英与劳动者之间至今仍然存在的利益冲突。
文章称，解决方案要么是缩小不平等，要么是实行包括资本控制在内的保护主义。不过，各国当前在这方面仍然迟疑不决。保护主义与长期以来的全球化信条存在冲突，没有一个经合组织成员国在考虑采取缩小收入和财富不平等的措施。
文章称，在审视20世纪初的经济形势时，魏玛公国时期的社会民主党要员鲁道夫·希尔弗丁在1919年出版的《金融资本》一书中讲述了大型工业联合企业与银行之间的共生关系。他对日益加剧的经济垄断和卡特尔化感到担忧，而包括弗拉基米尔·列宁、罗莎·卢森堡和尼古拉·布哈林在内的马克思主义作者也注意到了这些趋势。经济权力集中和精英间的“个人关系”保障了富人施加的政治束缚：政府日益成为富人保持和扩大经济权力的政治工具。
文章称，我们看到了与当今的明显相似之处。在这个时代，新的信息技术巨头控制着信息技术市场的庞大份额，避免交税，大举购买媒体公司的所有权并为政界人士提供资金。
煽动民众是西方民主副作用
文章称，这就不得不说一说民主的脆弱性。想想所谓的裙带资本主义。长期以来，它是新兴市场经济体的特征，也是美国重新产生兴趣的对象。社会学家马克斯·韦伯在1904年出版的《新教伦理与资本主义精神》中准确地将之判定为“政治意愿坚决的资本主义”。他在去世后出版的《经济与社会》一书中发展了这一观点。他写道：“只要存在包税制的地方，……就存在政治资本主义。”
说到当今的“包税制”，只要看看卢森堡以低税率吸引亚马逊的业务就行了。美国在伊拉克和其他国家的战争养活了许多靠政府合同生存的公司。
文章称，这些老牌作者还敏感地注意到了煽动民众的政治学。韦伯说，这是通过做出不切实际的承诺来操控选民。他认为煽动民众的行为抬头是西方政治风气的独有现象；它是民主具有潜在危险性的副作用。韦伯认为，煽动民众的行为最早出现在地中海沿岸的城邦国家，然后通过党派领导人的角色扩散到了西方议会制当中。
毫无疑问，如果不是煽动民众，英国根本不会脱欧。煽动民众也是匈牙利总理欧尔班·维克托、波兰右翼的法律与公正党领导人雅罗斯瓦夫·卡钦斯基、土耳其总统埃尔多安以及普京利用议会压倒多数实行统治的手段。
文章称，老一代作者不能围绕当今特有的问题向我们提供现成答案。不过，老一代作者能帮助我们意识到，我们面临的问题并不全然是新的或者绝无仅有的。最重要的是，他们可以告诉我们，为了防止这个全球化时代像上一次那样以战争告终，有哪些事情是我们不应该做的。
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