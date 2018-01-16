中国光伏产品为非洲带来光明 生活发生翻天覆地变化

西媒称，在乌干达北部的小村庄巴德穆努，奥科蒂一家在日落之后的唯一娱乐是听爸爸讲故事。这些故事是孩子们了解外面世界的唯一渠道。不过，几个月前他们的故事增添了新内容。家里出钱买了一部收音机和一个太阳能板。每天他们把太阳能板放在茅草房门外，为家里的收音机、手机和两盏LED灯充电。
据西班牙《先锋报》网站1月14日报道，对于一个没有通电的村庄来说，这是重大的转变。现在，村民们可以在晚上听新闻、听音乐、看书或者干活，太阳能板带给他们以前不能想象的生活。
自从手机在非洲不断普及，进入非洲偏远地区人民的生活，又一场新的革命为非洲人民带来翻天覆地的变化。家庭太阳能发电系统的普及正在为非洲各个角落带来光明。挑战是巨大的：撒哈拉以南非洲地区有5.9亿人口无法用电，他们当中大部分居住在农村地区。由世界银行和国际金融公司赞助的旨在促进可再生能源使用的“照亮非洲”计划统计后发现，过去五年至少2300万非洲人口获得了太阳能电力，预计到2030年这个数字将扩大到2.5亿人。
在坎帕拉市中心，变化从2008年开始。当年第一家卖家庭太阳能电池板的商店在这里开张。如今同类商店已经铺天盖地，而且家家生意红火，顾客不仅来自农村，城市人口也经常光顾，因为在乌干达，断电是经常有的事儿，买个太阳能电池板可以有备无患。
报道称，商店销售的太阳能电池板号称采用德国技术，但仔细阅读说明，可以发现其实是中国制造的。中国看到这里的商机，已经成为廉价光伏产品市场的领头羊。2015年中国向非洲出口的价格不到两欧元的最廉价型便携太阳能灯超过2.05亿盏，肯尼亚、坦桑尼亚和埃塞俄比亚成为其主要市场。据世界银行统计，在手机付费非常普及的肯尼亚，居住在不通电地区的人口中有30%以上家中拥有某种光伏产品。
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