文在寅宴请"慰安妇" 就“慰安妇协议”道歉

1月4日中午，韩国总统文在寅邀请8位慰安妇受害者赴青瓦台共进午餐，文在寅在午餐过程中正式向受害者老奶奶道歉，称：“根本没有听取老奶奶们的意见，政府就擅自签订协议（韩日慰安妇协议），我很抱歉，作为总统向你们道歉”。
活动伊始，文在寅偕夫人金正淑女士在青瓦台本馆等候并迎接老奶奶们的到来，有些老人年事已高，文在寅总统亲自上前推着轮椅，与她们一同进入宴会场所。
文在寅表示：“过去的协议不仅违背了真实与正义的原则，政府更没有听取老奶奶们的意见，而是单方面进行推动，内容和程序都是错误的”。
文在寅称：“在过去失去国家时，没能守护国民，老奶奶们受尽苦难，如今就应该抚慰老奶奶们的痛苦，消除她们的遗憾，但（前任政府）并没有这样做”。
文在寅称：“作为总统，我无法否认韩日两国间已签署正式协议的事实，但我不能接受用这份协议来解决慰安妇问题。如果老奶奶们能够说出一些话（提出建议），便能够帮助政府决定方针”。
文在寅表示：“我母亲已经91岁高龄，自我当上总统后不能经常见到她，今天见到老奶奶们就好像见到了我的母亲。将老奶奶们邀请到青瓦台是我的愿望，今天终于能聚在一起我感到很高兴”。
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