印度爆发大罢工抗议 警方用棍棒清场致小男孩死亡

当地时间1月3日，印度马哈拉施特拉邦“贱民”团体发起大罢工抗议活动，罢工持续10个小时，导致城市大规模瘫痪。印度警方使用棍棒“清场”中，致使楠代德市（Nanded）1名小男孩身受重伤而死亡，孟买市（Mumbai）则有数人受伤。
据《今日印度》报道，当地警方表示，该名死者的遗体已经被送往相关部门验尸以查明确切死因。不过，死者家属坚称，这名小男孩是在警方用棍棒“清场”的时候受重伤而死亡。
印度警方首席部长回应时表示：“国内所有的暴力行为都必须受到调查，警方也将对犯罪分子采取适当的措施。”
据报道，事件发生在印度马哈拉施特拉邦（Maharashtra）。3日，印度多个“贱民”团体发起罢工抗议活动，游行示威者瘫痪城市各大干道，投掷石块破坏公交车和私家车，迫使商铺关闭停业，影响正常生活。
也有印媒透露冲突细节称，有抗议团体堵在铁路轨道上，挥着旗子喊着口号，试图瘫痪城市交通，而印度安全部队驱逐了他们。此外，冲突爆发的这一天，当地学校依旧正常开放，但大部分学生缺席，影响校内课程，孟买大学更因此停掉9门考试。
据悉，此前在马哈拉施特拉邦浦那市纪念英国-佩什瓦战争（British-Peshwa war）二百周年活动上，一名28岁的“贱民”在群体冲突中死亡，而这次死亡事件引发了孟买“贱民”团体发起抗议活动。
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