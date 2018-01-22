日媒文章：很难指望特朗普重构国际秩序

《日本经济新闻》1月17日发表神奈川大学副教授佐桥亮的文章《难以期待特朗普回归国际主义》称，美国特朗普政府上台已经一年，其外交基础依然薄弱。关于该如何解决种种国际危机，特朗普政府没有拿出一贯的方针，且对于重构国际秩序和自由贸易也仍然不关心，就像在耶路撒冷问题上表现出来的那样，其迎合国内支持者的外交和奉行的本国优先主义非常明显。美国的国际领导力已显著下降。
美国外交政策混乱
文章称，经验丰富的阁僚和官僚机构，已经放弃了乐观看法，不再认为总统会弥补见识不足等问题。去年夏天，军人出身的凯利出任白宫办公厅主任后，总统首席顾问班农被解职，政府制定政策的混乱状况被寄希望改变。但是时至今日，白宫和国务院、国防部高官不断对立，总统总是以自己的想法来干预政策。
文章称，特朗普支持者的核心甚少变化，经济在增长轨道上运行，政权保持稳定。重要官员的任用工作也在慢慢取得进展。不过，特朗普政府执政第二年的今年，部长级官员很可能一个接一个地辞职。继税制改革之后，着眼于中期选举，特朗普政府会继续与国会共和党修复关系，但很难指望其外交政策恢复到原来的路线。
有一种观点认为，特朗普政府去年底发布的国家安全战略报告可令人安心。的确，报告字面上似乎贯穿着希望改变奥巴马政府弱势态度的内容，但也包含着应放弃以下幻想的部分，即如果持续参与别国事务，对手就会改变。
不过，将这些想象解读为美国将回归国际主义还为时尚早。国家安全战略报告是由白宫制定的，但特朗普总统在记者会上作了特别说明，美国国内也非常怀疑这是纸上谈兵。国防预算增加，不过是在制定政策方面获得有利地位的军方正在恢复在奥巴马政府时期被强制削减的预算而已。特朗普政府也会进一步强调，在美国优先的名义下，实施公平、互惠的贸易。
特朗普难以被劝服
文章称，特朗普外交的最大不确定因素，无疑是总统本人。就像去年春天他的欧洲之行所表现出的那样，特朗普对于战后70多年一直作为美国领导力源泉的同盟，并不怎么理解。他不仅对盟国采取交易主义态度，也不大谈论对同盟国的防卫义务。他还威胁对实行强权的委内瑞拉行使武力，不具备身为大国总统的谨慎态度。
此前多次出现乐观看法，认为如果奉行一贯路线的总统顾问和部长们能劝服总统，情况肯定会变化。总统的讲话不过类似于面向国内的宣传，现实中的行动没有改变。
不过，现在已经不应该乐观。尽管部长们齐声反对，总统和其周边人士还是宣称把耶路撒冷视为以色列首都。一开年，美国对巴基斯坦的援助也突然被中断。自由贸易协定也按照特朗普在选举中承诺的那样，在不断被修改。另外，美国向阿富汗增派军队，向乌克兰政府提供武器，这表明军队和官僚机构正希望实现回归到以往的国际主义、干预主义上来。
文章称，这种对立结构才是特朗普外交的本质。今后国务卿蒂勒森等高官有可能辞职或更迭，但总统会久久留在任上。就像共和党支持者共同感到的那样，其对俄罗斯软对伊朗严厉的态度不会改变。
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