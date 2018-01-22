苹果将缴巨额税款且增国内投资 承诺为美经济做贡献

美媒称，苹果公司宣布，将一次性缴纳380亿美元的海外利润税款，并增加在美国的资本开支。在多年来被指将制造业务外包给中国后，苹果公司希望强调自己对美国经济的贡献。
据美国《华尔街日报》网站1月18日报道，这家科技巨头17日表示，计划五年内在美国投入300亿美元资本，创造两万多个工作岗位。苹果没有说明这些开支有多少是之前规划好的，但表示总额中包括新建一处设施的费用。这处设施最初将用作客服中心，此外还将投入100亿美元用于全美各地的数据中心。苹果还将把去年成立的一只专门在美国投资先进制造技术的基金的规模从10亿美元扩大至50亿美元。
苹果首席执行官蒂姆·库克表示，这些计划是苹果公司进一步支持美国经济的表现。他在一份声明中说，苹果有深切的责任感，希望回报国家，回报那些让苹果得以成功的人。
苹果公司称，为海外利润一次性缴税是应近期税改要求而采取的一项举措。按照新的税法，美国公司以现金等流动资产形式持有的海外利润须按15.5%的税率一次性缴税，以其他形式持有的利润须按8%的税率缴税。苹果公司去年11月宣布，已拨出360亿美元用于支付其2523亿美元海外现金等流动资产的递延税，为最终将这些现金调回美国时缴纳税款做准备。
十年来，苹果公司因为在海外而不是美国生产iPhone而饱受批评。美国总统特朗普在竞选中曾抨击苹果将生产外包的做法。后来特朗普要求苹果在美国建一座工厂，并于去年表示库克已承诺在美国建三座制造厂。
苹果公司宣布的这些计划缺乏细节，该公司一名发言人也没有提供详情。苹果在海外总计持有2523亿美元现金和可售证券等，但该公司未透露准备汇回多少，也未具体说明是否将增加股息发放或股票回购。该公司最高层表示，这将是美国税改后的一项优先工作。
苹果称，该公司现有美国员工84000人，而一年前的数字为80000人，这说明苹果创造就业的计划与其一直以来的作为相符。
苹果称，将在今年晚些时候就拟建的新园区提供更多信息，首批入驻新园区的将是技术支持客服。苹果目前在美国多地设有园区。
苹果估计，考虑到这些新投资和目前向美国供货商的采购，未来五年苹果将为美国经济贡献3500亿美元。这笔支出很大一部分（预计今年为550亿美元左右）将花在美国供货商身上，比如玻璃生产商康宁公司。剩余部分将用作资本支出（估计五年支出300亿美元左右），以及支付380亿美元的一次性税款等。
苹果表示，该公司与全美50个州的超过9000家供货商有合作。
另据彭博新闻社网站1月18日报道，美国总统特朗普17日在推特网站上发帖说，苹果公司决定将数千亿美元的海外资产转移回美国，“对于美国劳动者以及美国而言，这是巨大的胜利”。
特朗普在帖子中说：“我承诺过，我的政策将让像苹果公司这样的企业将巨额资产转移回美国。很高兴看到苹果公司因为减税政策而这样做。”
苹果公司17日宣布，将采取行动，就资产转移支付约380亿美元的税，并在未来数年内，在国内就业机会、制造和数据中心等方面花费数以百亿计的资金。据知情人士称，苹果公司还告诉员工，它将遵从新的美国税法，给每个人发放价值2500美元的股权奖励。
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