特朗普断言奥普拉不是对手

美国总统特朗普今天在白宫的一次会议上断然宣布：“我会击败奥普拉！”不过他很快又补充说：“我认为她不会参选。”
当被问及脱口秀主持人奥普拉可能竞选下届总统的推测时，特朗普说:“奥普拉可能会很开心。”他补充说，他对她“非常”了解。
特朗普曾于1988年在奥普拉的脱口秀中露面，2011年他又再次与家人一起出现在奥普拉的节目中。
民主党人正在鼓动奥普拉考虑参加总统竞选。她最好的朋友、哥伦比亚广播公司新闻节目主持人盖尔•金周二说，自己与奥普拉前一天晚上进行了长时间的谈话，奥普拉对这想法“产生了兴趣”。
金说：“她热爱这个国家，愿意以某种方式为这个国家服务，但我认为目前她还没有很积极地考虑这个问题。不过，在看了奥普拉的节目这么多年后，我也知道，人们总是有权改变自己的想法。”
在上周日晚间的金球奖颁奖典礼中，奥普拉充满激情地呼吁，“即使是在最黑暗的夜晚，也要期待更光明的早晨”。
观众认为，民主党在考虑在2020年挑战特朗普的时候推出一位名人担任总统候选人，这才有了奥普拉成为总统候选人的猜测。当然，特朗普本人在开始他非同寻常的政治生涯之前就是一个商人变成的电视明星。
奥普拉曾于去年9月和10月公开否认有谋求国家最高职位的想法，但她也指出，特朗普的胜利使她对这一职位的要求进行了重新思考。
64岁的媒体大亨奥普拉已经成为一种文化现象。她出生在密西西比州一个贫穷的家庭，但在上个世纪八十年代，她成为电视新闻和脱口秀中的个性人物。
在30多年的时间里，她是电视脱口秀的脸面，并出演和制作专题片，后来还创建了自己的电视网络。
特朗普对奥普拉的友好言论并不新鲜。在1999年的一次采访中，他称赞她是副总统的强有力人选。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost