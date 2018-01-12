在朝鲜体验"网络生活":可上近200个网站 应用程序得去实体店买

美媒称，朝鲜人可使用国产移动设备访问内部网“光明网”，但下载应用软件需要去实体店购买。
美国石英财经网1月10日援引美联社的报道称，在“光明网”上可登陆的网站不到200个，都是朝鲜政府运营的。“光明网”是大多数朝鲜公民可以上的唯一网络。
报道称，尽管其范围有限， 但朝鲜的城里人已经接受了“光明网”以及可与之联网的国产移动设备。最近，一款看起来很像iPhone的时髦手机以及一个名为“龙兴iPad”的平板电脑很畅销。据说操作系统与苹果的操作系统相似。
手机预装了一个浏览器和一些应用程序，包括一个照片应用程序和一个流行的纸牌游戏。再添加更多软件需要朝鲜民主主义人民共和国独有的一个协议。
报道称，朝鲜人不是上网上的应用程序商店和下载软件，而且需要去实体商店购买，价格约合几美元。那个商店，或者说售货亭，位于普通江信息技术中心的二楼。在这里，客户将他们的电话交给店员，他们通过蓝牙或有线连接下载客户购买的软件。
报道称，2015年访问朝鲜的脸书产品管理总监曾毅立对该应用程序商店特别感兴趣。他在Medium网站上发文介绍了他的这次旅行，记述了他的朝鲜陪同人员在她的手机上展示了一款驱蚊软件后，他们两人之间的对话。驱蚊应用程序通过发出高调噪音来吓阻害虫。曾毅立写道：
曾毅立：那么你们有应用程序商店？
陪同：是的。
曾毅立：真棒！ 我能看看吗？
陪同：不行。
曾毅立：哦，对不起。我不能看看吗？
陪同：不，不是那个意思。它不在这里。
曾毅立：不在这里？我不明白。在哪里？
陪同：那是个商店。我们得去店里才行。
曾毅立：等等， 你们的应用程序商店是一个实体店？我们可以看一家吗？
陪同：不行，它不在我们的行程安排中。
曾毅立之后写道：“心灵被正式炸毁。”
石英财经网报道还援引《华尔街日报》称，自2012年以来，拥有手机的朝鲜人数量翻了两番：该国目前已有约400万手机用户，估计只占全国人口的大约六分之一。
报道称，虽然应用程序商店是线下的，不过朝鲜有在线商务。据了解该国发展状况的消息人士说，事实上，政府经营着一家网上商店，最近开始推24小时免费送货，这只有在首都平壤才可行。然而，这项服务似乎是朝鲜最高领导人金正恩致力于刺激国内经济活动的又一迹象，同时也给人留下了这样一种印象， 即朝鲜人民享有与世界其他地方的公民一样的奢侈品。
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