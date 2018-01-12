新加坡2017年喜迎540只动物宝宝

一只婆罗洲猩猩宝宝、两只电蓝壁虎宝宝、一只美洲虎幼崽和一只王企鹅幼崽，它们都是去年一年在本地出生的540只小动物的一员。
新加坡野生动物保护组织(WRS)宣布，这些在禽鸟公园、夜间动物园、河川动物园和新加坡动物园诞生的小动物，一共代表了145个物种，其中超过1/4都是濒危物种。
“又是一年动物园里显著的繁殖成就。”WRS副总裁Cheng Wen-Haur对动物看护员们的敬业和热情表示赞扬。
“联同我们对野生动物及其自然栖息地的保护努力，动物园内的濒危物种繁殖为它们在世界范围的继续生存做出了贡献。”他说。
去年四月份，新加坡动物园迎来了一只极度濒危的婆罗洲猩猩宝宝Khansa，使公园里的猩猩成功出生数量达到46只。此外，两只同样极度濒危的电蓝壁虎宝宝和一只濒危侏儒河马宝宝也加入了动物园大家庭。
本地五年来第一只公性白犀牛的诞生和自2009年以来第一只美洲虎幼崽的成功诞生也为动物园增添了喜讯。
同时，裕廊禽鸟公园也高兴地迎接了近10年来第一只成功诞生的王企鹅宝宝，为企鹅大家族又添新丁。
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