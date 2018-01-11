印度女孩网上发照称喜欢穆斯林 遭尖刻谩骂后自杀

“我们将逮捕每一个霸凌者！”据英国广播公司10日报道，印度一名印度教女孩因为在网上发布和男性穆斯林友人的照片遭到谩骂，甚至还有人跑到她家中对其进行威胁。女孩不堪重压自杀，当地警方表示将严惩霸凌者。
这名20岁的卡纳塔克邦女孩在发布照片后，网友便开始在评论中对她进行人格侮辱。评论中还有人警告她不要爱上异教徒，但她回复说自己喜欢穆斯林，并且认为与其他宗教的人产生友谊不是错误。随后，更多网友群起而攻之，用词尖酸刻薄，甚至还有5名激进的印度教信徒跑到她的家里，对女孩及其父母进行威胁。当天，女孩自杀。
当地警官阿纳马莱表示，警方已经逮捕了一名威胁女孩及其家人的嫌犯，并在扩大范围搜捕其他嫌疑人。“任何辱骂她的人，不管是在脸书上还是其他社交媒体上，都将被逮捕。女孩本身并没有过错，是这些侮辱性的言论导致了她的自杀。”警察说道。
近年来，印度教和伊斯兰教对立情绪日益严重，“爱情圣战”一词更在激进的印度教团体中广为流传，印度教徒指责穆斯林男性发动“爱情圣战”，蓄意勾引印度教女性以使其放弃自己的信仰。
无独有偶，在与印度隔海相望的澳大利亚，绰号“洋娃娃”的14岁小童星埃弗里特，因网络霸凌而自杀一事震惊整个澳大利亚。埃弗里特的父亲希望女儿的死能够唤醒大家对网络霸凌的关注，并邀请那些霸凌者参加女儿的葬礼。他表示，“你们认为这是一个笑话，还觉得不断的霸凌能让自己优越感爆棚，那么请来参加我女儿的葬礼，见证你们给一个家庭带来的灾难”。
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