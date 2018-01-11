初三女生被同班男生刺死 只因为没帮嫌犯做题

1月9日中午，福建省莆田市仙游县金石中学一名初三女生被同班一名男生刺中脖子致死。记者今天下午从仙游县委宣传部和县公安局证实了此事。目前犯罪嫌疑人已被依法刑拘，案件正在进一步审理中。
受害者母亲林女士告诉中国青年报·中青在线记者，她的女儿是学校初三重点班学生，乖巧懂事，学习成绩良好，“从没让我们操过心”。1月9日上午，犯罪嫌疑人要求女儿帮其做题，女儿以自己都还没做完为由拒绝了。谁也没想到，作为同班同学的犯罪嫌疑人竟因此怀恨在心。
林女士说，事后她从女儿的老师和同学口中得知，当天中午，犯罪嫌疑人进入教室，径直走到女儿的前排座位坐下。就在大家或复习或休息的时候，犯罪嫌疑人突然转身，一手掐住女儿的脖子，一手持刀刺了下去。
“市场卖菜的大妈对我说看到凶手在午饭时间去市场买了一把弹簧刀，并用围巾裹住。”林女士痛苦地说，她到现在也无法接受女儿遇害的残酷事实。
仙游县委宣传部提供的通稿称，当日13时5分，县公安局110指挥情报中心接到报警：金石中学一教室内发生一起故意伤害事件。
接到报案后，该中心立即指令鲤城派出所、县刑侦大队先后赶赴现场，一边协助医务人员将受害人送往县医院救治，一边对现场展开案件勘察、调查。
现查明：1月9日12时40分许，犯罪嫌疑人颜某霖因与同班同学林某怡发生口角，遂持刀刺中林某怡的脖子，后伤者林某怡第一时间被送往县医院抢救无效，于当日15时许死亡。颜某霖持刀将林某怡刺伤后，自行到鲤城派出所投案。
案发后，县教育局有关人员立即前往金石中学了解情况并督促学校务必做好善后工作。1月9日晚，鲤城派出所、鲤城街道、鲤城街道坝垅社区和县教育局、校方与事件双方家属代表在坝垅社区居委会进行紧急民事协商。截至目前，相关善后事宜正在妥善处理中。
案件发生后，仙游县要求教育部门要加强学校的安全教育，举一反三，坚决防止类似事件的再次发生，县教育局已向各学校发出进一步加强校园安全防范工作的紧急通知，并派出工作组深入到各学校进行校园安全大排查。
资料显示，仙游县金石中学是由某企业家于2002年6月经批准独资创办的民办学校。2014年3月，该校晋升为福建省二级达标校。
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