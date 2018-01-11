新加坡理工大学推出首个航天系统工程学位

新加坡理工大学（Singapore Institute of Technology，简称SIT）星期四宣布，将与新航工程公司(SIAEC)联合推出本地第一个航天系统工程学位。
这项工程系本科的航天系统工程荣誉学位，是一个3年的课程。该大学在新闻发布中说，今年九月，它将迎来第一批新生，共48人。
SIT表示，这个课程的目的是把毕业生培养成合格的飞机工程师、项目工程师、技术服务工程师或维修工程师。
“这与学校的使命一致，都是为了培养有工作准备的学生，同时为航天、维修和检修行业提供精英人才。”学校另外说到。
这个课程的学生，会同时接受SIT学院和SIAEC培训学院专业航空工程师的培训。
此外，大三时期，他们也会在SIAEC进行8个月的工作学习项目。学生可以通过这次机会实际运用理论知识，并且获得飞机维修的第一手行业经验。
毕业时，这些学生会同时获得SIT和SIAEC分别颁发的两项证书，都被新加坡民航局认证。
SIT副校长兼教务长Loh Han Tong说，随着新加坡及亚太地区航天运输行业的迅速发展，对有经验的工程师和技术人员的需求也越来越大。
“作为一个应用学习的大学，我们希望打造‘一流的专家’，让他们成为变革的催化剂。”他还说。
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