为避免西方制裁 普京考虑创建“加密卢布”

外媒称，俄罗斯官员已下令开发一种新的加密货币，让他们能够将资金转移到国外并避开国际制裁。
据美国《新闻周刊》网站1月2日援引英国《金融时报》的报道称，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的经济顾问谢尔盖·格拉济耶夫在一次政府会议上说：“这种工具非常适合我们用来代表国家开展敏感活动。我们可以与世界各地的交易对象结算，不用考虑制裁。”官员称，普京亲自下令创建一种卢布加密货币，它将是俄罗斯货币的网络版本，但要推出最终产品还需要很长时间。
这篇报道是一个最新迹象，表明曾对数字货币持怀疑态度的普京已经开始高度重视这项技术。这位俄罗斯总统已经要求内阁设计对在俄罗斯使用加密货币进行监管的框架。2017年9月，俄罗斯财政部长安东·西卢安诺夫承诺，他所领导的部门将从2017年底开始对加密货币实施监管。
报道称，人们可以匿名将加密货币兑换为普通货币，想要在商业交易中隐藏身份的人经常会使用加密货币。但俄罗斯政府已表示，它未来的货币将以某种方式受到克里姆林宫的管控。
报道认为，有人说，普京涉足数字货币领域表明这种技术可以为人所接受，自由论者曾将它吹捧为在避开大银行和政府的条件下交换价值的方式。
报道称，自由论者维贾伊·马赫什瓦里在《欧洲政治周报》的一篇专栏文章中写道：“作为一名忠实支持者，听闻俄罗斯总统普京要发展加密货币，我感到恐慌。这一举动似乎表明，比特币早期的理想主义日子可能已接近尾声。”
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