印陆军否认中印再度对峙 中印同时强调已建立涉边机制

外媒称，有报道说印度与中国在藏南地区杜廷发生对峙，对此印度陆军消息人士4日予以否认，说上周印度制止了一批中国平民在边境修路。
据《印度教徒报》网站1月4日报道，印度陆军一位消息人士说：“那里没有发生对峙。在整个事件中，印度陆军与中国人民解放军没有任何直接接触。”上周，一批中国人深入中印边界线线约1公里，在杜廷进行轨道走线活动。
当地一些人发现后，报告给边境警察，后者通知陆军。2017年12月28日，由陆军和边境警察联合组成的一个小分队前去制止中国平民，那些人随后离开。
印度陆军消息人士说，中国平民抛下了一些民用建筑设备，包括两台挖掘机。目前，一些安全人员留在现场。这位消息人士说：“这些设备必须归还给中国人。”
报道称，那一带目前总共有数百名士兵。中国人在靠近边境线的地方没有任何军队。
另一名陆军消息人士说：“两国已经建立协商机制，正在解决这个问题。”
俄罗斯卫星通讯社1月3日报道称，中国外交部发言人耿爽3日在例行记者会上表示，中印有成熟的涉边管控机制处理边境事务。
有记者问，据印度媒体报道，去年12月下旬，中方士兵携带修路设备进入藏南地区200米，并遭到印度士兵阻拦。你能否证实并介绍有关情况？
耿爽说：“我不掌握你刚才提到的具体情况。”发言人指出，中方在中印边界问题上的立场是一贯和明确的，中方从来不承认所谓的“阿鲁纳恰尔邦”。同时，中印之间已经建立了成熟的涉边管控机制，双方可以通过有关机制处理各种边境事务。
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