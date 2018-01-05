美媒激辩美国经济影响力：江河日下还是言过其实？

美国是全球重要的经济体之一。近日，美国媒体围绕特朗普执政以来美国经济影响力的变化发出不同声音，有媒体认为，美国经济影响力已江河日下，亦有媒体认为，美国衰退论言过其实。
《今日美国报》网站1月1日刊载题为《特朗普危险的“美国优先”道路：帝国就是这样瓦解的》的文章称，本世纪新的影响力核心是国库，而不是军火库。各国统治海洋靠的不是军舰的威力，而是货轮的盈利能力。按照这个标准来衡量，美国是个正在衰落的大国。特朗普在新国家安全战略中阐释的对待全世界的态度加速了这种衰落。
文章称，特朗普的国家安全战略在众多层面上存在瑕疵，在世界经济方面错得离谱。首先，特朗普的“美国优先”观念具有孤立主义和保护主义色彩，使之前历任总统为展开经济接触而采取的努力付诸东流。这份国家安全战略表面上支持自由贸易，其实是在倡导特朗普在实际和比喻意义上脱离世界并“筑起高墙”。他带领美国退出了跨太平洋伙伴关系协定（TPP），还疏远了我们在本地区最重要的贸易伙伴。他挖空了国务院，还大幅度削减对外援助和投资。
文章称，在国内，他实施了针对穆斯林的难民和旅行禁令，错误限制移民，削减有助于经济增长的签证项目。如今，他批准的税法将形成错误的经济刺激，使美国原本就令人瞠目的国债又增加1.5万亿美元。
文章称，现在扭转局面还不晚。如果特朗普不再撕毁贸易协议，我们可以增加出口并扩大影响力。如果对合法移民问题采取理智态度，我们就可以利用我们作为主要知识强国的地位，吸纳全世界的顶尖人才。我们不应该大手大脚地提供巨额税收优惠，而应该投资于我们的劳动力大军，以确保所有地方的所有人都有机会在当前的全球化数字经济中过上好日子。
不过，对于美国经济影响力衰退的言论，其他美国媒体有不同的看法。
美国《纽约时报》网站2017年12月25日刊载美国摩根士丹利投资管理公司首席全球策略师鲁奇尔·夏尔马题为《全世界最信任哪个国家？——提示，跟着美元走》的文章称，在金融日益主导全球经济之际，美国作为金融超级大国的影响力和以往一样大。世界各地的央行一直都在寻觅存放本国资金的安全场所，最终通常会购买美国资产，一般是美国财政部发行的债券，成为其外汇储备中的美元资产。
文章称，大额资金并没有把美国与特朗普划等号，而一心认为美国衰落的人忽视了美国对手的状态。欧元是在18年前推出的，雄心勃勃地要成为储备货币，不过它的不够成熟和再度出现的对欧元区可能分裂的担忧让全世界不愿去信任它。陷入老龄化的日本长期出现的经济停滞让日元一直难以受到欢迎。
文章认为，另一方面，对美元的信心反映了长期以来对美国的金融和政治制度的信任。谁都想持有世界上最受信赖并且最具流动性的货币。近90%银行融资的国际交易是用美元完成的，这样的比例接近历史最高水平。
文章称，全世界都在以美元作为标准，从某种程度上讲，美元影响力在不断扩大。重要的是，目前没有迹象表明在特朗普上台后，美元在所有这些方面——作为储备货币、作为锚货币或者跨境交易和贷款时受欢迎的货币——的地位出现了任何下降。
文章称，全世界认可美元的意义不仅在于这体现了信任。拥有世界上最受欢迎的储备货币会带来切实的好处，降低了美国的借贷成本并促进了美国国内生产总值的增长，与此同时还象征着大国地位。
文章认为，要判断哪个国家从长远来讲是全世界最信赖的，看钱就行了。而现在钱依然在流向美元——或许投给美国的信任票才是最重要的。
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