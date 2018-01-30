健身追踪应用曝光美国秘密基地 俄媒：或被恐怖分子利用

俄媒称，在健身追踪应用程序Strava发布的全球热度图透露高科技部队的可能部署位置之后，不使用跑步应用程序的恐怖分子、武装分子和其他非正规武装组织可能拥有了一个战术优势。
据今日俄罗斯电视台网站1月28日报道，当这家位于旧金山的初创企业2017年底发布包含逾10亿条跑步和骑行路线的地图时，该公司承诺，将对数据进行匿名化处理，只有同意参与的人士的数据才会被计入该项目。
不过，这些数据不经意间透露。报道称，尽管许多敏感地点对使用电子设备有严格限制，但世界各地执行秘密任务的军方人员就像普通人一样不怎么阅读应用程序的使用细则，也不留意关掉他们iPhone和FitBit上侵犯隐私的设置。这些数据还显示，即便身在战区，他们也是狂热的跑步爱好者。
报道称，单个路线很难在大型城市中辨认出，但在叙利亚北部和阿富汗等荒凉和贫困的地区，热度图无需放大就格外引人注目，这表明当地有外国军队驻扎。对热度图上这些高亮度区域的任何疑惑都很快烟消云散，因为看起来跑步者经常围绕建筑物有规律地跑动，这提供了一条极佳线索，透露了他们的目的、基地的整体规模以及驻扎在当地的“跑步者”人数。
热度图的这种监视作用2017年躲过了媒体的视线。但过去一天，推特上的一些“侦探”查看了整个地图，发现了疑似美国中情局在吉布提一处“秘密地点”的详尽证据，以及已对外公开的美军驻扎地点，例如尼日尔和中东。华盛顿并未公布这些基地的确切坐标或人员数量。
报道称，Strava数据地图能记录超过3万亿个地点的信息，其动态性使得它能提供异常丰富的信息。
美国智库联合冲突分析研究所创始人内森·鲁泽是最早发现热度图这一潜力的人士之一。鲁泽在推特上发帖称：“如果官兵们像普通人一样使用该应用程序，在他们锻炼时打开追踪功能，这可能特别危险。”鲁泽还配发了一座不明基地的一张图片。
俄媒称，更为糟糕的是，横穿战区地图的几条较长线条表明，Strava暴露了更为复杂的后勤数据，例如车队和巡逻路线，这可能导致部队遭受伏击。
截至目前，Strava和军方机构尚未回应这些争议。
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