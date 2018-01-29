巨额加密货币遭窃 日本监管机构要求交易所加强安全整顿

英媒称，日本金融监管机构29日说将检查所有加密货币交易所并命令Coincheck进行整顿。此前，Coincheck被黑客窃取价值5.3亿美元的数字货币，这是有史以来规模最大的网络盗窃案之一。
据路透社东京1月29日报道，这宗案子凸显全球决策者都在费力监管的资产所面临的弱点以及日本面临的更大风险：日本眼下打算利用金融科技业刺激经济增长。
报道称，金融厅29日命令设在东京的Coincheck改进运营。26日，在黑客窃走价值580亿日元（约合5.34亿美元）的新经币以后，Coincheck暂停一切加密货币交易。新经币是全世界最受欢迎的数字货币之一。
Coincheck28日称将用内部资金返还客户大约90%的损失，但尚未弄清怎样以及何时返还。
Coincheck说，这些失窃的新经币储存在“热钱包”而非更加安全的不联网的“冷钱包”里。
此外，这些新经币也没有使用被称作“多重签名系统”的额外一重安全保护。
金融厅说，已经命令Coincheck在2月13日之前提交事故报告以及预防类似情况再度发生的有关措施。
金融厅的一位官员在吹风会上说，如果有必要，该机构将对其他交易所进行现场检查。
金融厅说，他们尚未证实Coincheck是否有足够资金赔偿客户的损失。
报道称，日本从2017年4月才开始要求加密货币交易机构在政府注册，这使像Coincheck这类之前就存在的交易机构得以在正式注册前继续提供服务。
金融厅到目前为止已经给16家加密货币交易机构注册，另外大约16家还在等待审核。Coincheck的申请已经在去年9月份提交。
日生基础研究所研究员佐久间诚说：“人们早就说，加密货币是一套可靠的系统，但加密货币交易所却不是。”
他还说：“此事说明，这个问题根本还没有解决。如果Coincheck这次危机管理搞砸了，那可能给当前的加密货币热潮造成打击。”
很多国家都开始严厉打击加密货币交易。
韩国将禁止加密货币交易商使用匿名银行账户以打击虚拟货币犯罪。中国也要求一些交易机构关门，目的是控制金融风险。
但是，日本却选择另一种方式，去年成为第一个对加密货币交易所实施全国监管的国家。
此举是为了保护消费者，同时防止洗钱活动。很多交易机构和经纪机构都称赞这是一种进步。
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