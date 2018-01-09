印度经济面临结构性挑战 出口产业未能推动转型

美媒称，印度2018年经济增速将超过中国，但要想成功，它必须投资于下一代价值链。
据美国《福布斯》双周刊网站1月2日刊文，印度现在是世界上增长最快的大型经济体。国际货币基金组织预测，2018年印度经济增长率将为7.4%，一些国际性银行作出的预测从7.0%到7.5%不等。
但7%够了吗？印度能保持这样的步伐吗？即使总体增长达到7%甚至更高，印度的实际人均国内生产总值（GDP）增长也将保持在每年6%左右，这是因为该国人口增长迅速，将很快会成为世界上人口最多的国家。按照这样的速度，印度25年后才能达到中国目前（2017年）的人均GDP。
报道称，很多印度人急于实现更快速的增长，包括执政的印度人民党。2014年，总理莫迪依靠“好日子将要到来”的承诺上台，在很多方面，他确实履行了诺言。他的政府在没有引发经济衰退或牺牲增长的情况下，将通货膨胀率从8%降至3%。这必须算作一项重大成就。莫迪还促成了关键的商品和服务税改革，目的是协调该国很多邦不同的税收制度。
莫迪政府在推动出口方面不太成功，虽说印度在这方面面对非常不利的全球形势。自2008年全球金融危机以来，国际贸易一直不景气或不断下滑。以占GDP的百分比来看，印度的出口在那场危机后很快就赶上了中国。说“被动赶上”也许更准确，因为在更大程度上，两者差距的消失是因为中国出口减少，而非印度出口增加。
报道称，对印度来说，真正的长期挑战不在于它的出口规模，而在于出口结构。到目前为止，外国在中国的投资主要来自于更富裕的亚洲邻国和地区，并且主要进入了制造业。
相比之下，印度的运气不佳，它周围都是更贫穷的国家，并且它与南极洲隔印度洋相望，而不是与加利福尼亚隔太平洋相望。因此，印度的外商投资进入了服务业和建筑业的大杂烩。与中国不同的是，印度未被纳入为全球市场生产高科技、高价值消费品的区域价值链。这令它没有生产阶梯可爬。
要了解印度面对的挑战，只需要看看它的主要出口产业：石化和珠宝。印度进口原油并向南亚地区出口成品油。它还出口其他低利润的一般化学品，尤其是药品。印度第二大出口产业是成品首饰，与石化产品一样，成品首饰是一次性增值，并没有推动实际经济转型的潜力。
报道称，我们不能为印度的地理位置怪罪莫迪政府，印度进入世界消费电子产品价值链可能也为时过晚。印度政府可以做的是寻找下一代全球价值链，努力确保印度从一开始就参与其中。
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