日本将“举国家之力”促量子密码通信实用化

日媒称，据悉，日本政府明年度将启动研究，目标是使防窃听和黑客的量子密码通信技术在太空的利用实现实用化。具体而言，2022年利用卫星等进行量子密码通信实验，到2027年实现实用化。
据日本《读卖新闻》12月27日报道，根据日本政府的计划，2018年度预算案中列入约3亿日元预算，日本将着手开发搭载在卫星上的高性能激光设备，项目将进行公开招标，2022年或发射卫星，或将相关设备搭载于可进行超高度飞行的飞机上与地面不断进行通信，5年后实现实用化。
报道称，通信保密的重要性是国家级别课题。实际上，2013年美国中央情报局前雇员揭露美国对各国进行监听一事，引发了热烈讨论。
现在的密码通信是由复杂的质数组合而成。由于可以通过分解质因数的方法进行解读，为加大解读难度，人们采用的是增加位数的方法。如果计算机运行速度变快，则被解读的危险变大，因此实现量子密码通信成为当务之急。
报道称，日本电信电话公司和东芝等民间企业正大力推进开发，这是因为随着信用卡网上支付和手机等的发展，密码正在日常生活中渗透，不过由于开发的技术主要是通过光缆进行地上通信，所以传递距离很短，大约是100公里。也有人指出，信息可能从中转器泄露。
报道称，如果利用卫星进行量子密码通信系统得以确立，则可以进行数千公里的通信。日本现在以民间企业为中心推进开发，呼吁“举国家之力”的声音高涨。
日本总务省管辖的情报通信研究机构7月成功地利用超小型卫星进行了量子通信，但被认为向地上传递的量子信息数量不充分。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost