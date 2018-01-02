数千名西方IS战士藏身中东沙漠

英媒称，据当地指挥官和情报人员称，数千名效力于“伊斯兰国”（IS）组织的西方战士在叙利亚与伊拉克边境的最后战役中逃脱了围剿，或是到偏远的沙漠地区寻找避难所，或者逃到了土耳其。
据英国《泰晤士报》网站12月27日报道，根据来自33个原籍国的数据，尽管有许多外籍战士被认为在战场上丧生——通常是因为空中打击，这令死难者的身份无法确定——和有近6000人已经返回自己的祖国，但是仍有数千名外籍战士在逃。
叙利亚民主军的一名当地指挥官阿布·易卜拉欣称：“我们每天都会在这里遭遇外籍战士。”他麾下的1500名阿拉伯战士在以美国为首的联盟飞机的支援下参加了与“圣战”分子余部的最后一场战斗，后者当时的人数不超过3000人。
报道称，这些“散兵游勇”分散在叙利亚东北部幼发拉底河沿岸的一些小村庄里，这些村庄的周围都是沙漠。易卜拉欣说，前几天他的俘虏中就有摩洛哥人、沙特人、哈萨克人和一名英国妇女。
他说：“大多数仍在战斗的都是本地人。现在这里大约还有1000多名IS的战士，此外可能还有1500人在北部我们的另一个包围圈里，其余的人或被打死或是逃跑了。”
报道称，2015年，在所谓的“哈里发国”政权的巅峰时期，五角大楼估计，有来自110个国家的4万名外籍战士，其中包括5000名欧洲人，这些人大多为作战年龄的成年男性。他们从世界各地蜂拥而至，加入在叙利亚和伊拉克的“圣战”事业。这个数字后来被降低了，之后的估算认为外籍战士的数量约在2.5万人左右。尽管如此，数千名为IS而战的外籍人士的命运和下落，仍然在人们心中留下一个不可磨灭的谜团。
伦敦大学国王学院战争研究系极端化和政治暴力国际研究中心的高级研究员查理·温特说：“这是每个人心底的疑团。”
“在过去的18个月中，这是一个趋势。IS失去了一大块领土，但是该组织死亡和被捕的人数一直远未达到人们预期的数字。要么是他们的人数被高估了，要么是他们在没有人意识到的情况下逃往别处了。”温特说。
报道称，尽管美国、法国和英国的主要官员多次声称，IS战士大多已在战场上被杀死了，但实际上，以美国为首的联盟默许了在伊拉克和叙利亚的地方武装力量之间的一系列交易，这些交易允许包围圈中的IS战士逃到其他地方。最著名的事例是，今年10月在拉卡达成一项协议，协议允许数百名IS战士及其数千名家人——包括许多外籍人士在内——逃往东部的沙漠地区，幸存者仍在那里继续战斗。相似的谈判投降也在叙利亚和伊拉克的其他地方发生。
一位不愿透露姓名的伊拉克政府官员说：“我们已经看到在泰勒阿费尔和哈维杰达成了类似的协议。在这两种情况下，IS战士的车队都被允许离开。他们接下来遭遇了什么，他们现在在哪里？似乎没有人知道。”
报道称，参加“圣战”的英国战士因为缺乏战斗力而遭到对其穷追猛打的西方特种部队的嘲笑。参与打击IS武装力量的本地指挥官指出，车臣、俄罗斯、荷兰和法国等国的外籍战士是他们认为最难对付的敌人。
许多反恐专家认为，无论这些外籍战士目前下落如何，IS允许成员离开叙利亚和伊拉克的决定是该组织历史上的一个关键时刻，标志着一个旨在确保长期生存的战略调整。
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