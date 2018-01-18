日拟签防务合作协议 澳专家：或成军事联盟敲门砖

英媒称，澳总理特恩布尔与日本首相安倍会谈时，将寻求达成一项澳日防务合作协议。
据英国《金融时报》1月17日报道，澳大利亚总理特恩布尔将于18日在东京与日本首相安倍晋三举行会谈，旨在敲定一项《军队到访协议》。根据该协议，两国武装力量可能会在对方国家训练。
报道称，这将是日本签订的首份此类协议，尽管日本与美国很早就签订了《驻军地位协定》、为美军在日本驻扎确立了法律标准。
“安倍首相和我致力于通过联合演习、情报共享和防务产业合作来开展强有力的防务合作，”特恩布尔在两位领导人举行会谈前夕表示，“我们将致力于令其成为我们互惠准入协议的正式组成部分，该协议将进一步增强我们的防务互通性。”
报道认为，拟议的《军队到访协议》是逐渐深化澳大利亚与日本之间外交与军事合作的最新举措。
悉尼智库洛伊研究所分析师尤安·格雷厄姆表示，“这将提供一个框架，使两国不必在每次希望开展演习时都要商谈单独的协议。”
报道称，日本官员表示《军队到访协议》十分复杂，他们淡化了本周达成协议的可能性。然而，安倍和特恩布尔可能会达成政治共识，地区安全问题将是他们更广泛讨论的核心。
报道称，安倍的外交目标是，围绕所谓的“航行自由”、多边贸易协议以及谈判解决领土争端等原则，在亚洲建立联盟。
报道称，澳大利亚作为该地区最大也是最富有的国家之一，是安倍实现该目标的重中之重。日本把澳大利亚视为“准盟友”，即与日本拥有共同的目标和军事合作、但未建立联盟关系的国家，包括英国在内的几个国家都属于这一类。
报道称，特恩布尔也有类似目标。去年11月，澳大利亚官员与日本、印度和美国官员一起参加了在马尼拉召开的会议，重新启动了“四方安全对话”。
一些批评人士警告称，澳大利亚不断深化与日本的防务关系，有可能使其卷入日本与中国的紧张关系中。
澳大利亚国立大学教授休·怀特表示，《军队到访协议》可能成为澳大利亚与日本建立全面军事联盟的敲门砖。
他表示：“有人认为澳大利亚与日本的战略利益共同点多到足以让双方在与中国发生冲突时互相支持吗？这是异想天开。”
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