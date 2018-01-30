投资者撤离美股转投其他国家股市 或加速美元下跌

美媒称，全球投资者正在把更多的资金转移到海外，认为随着美国股市屡创新高，全球经济复苏将给其他地区带去更多机会。
据美国《华尔街日报》网站1月28日报道，一些分析人士说，越来越多的资金进入外国股市，可能导致美元跌至3年多来新低。
国际金融协会说，美股在全球投资组合中所占份额已跌至2016年初的低位。
全球新兴市场证券基金研究公司说，从2017年初至今年1月23日，投资者从美国股票型基金中撤出约200亿美元的资金，同时，流入欧洲大陆和日本股市的资金分别达到420亿美元和550亿美元。
报道称，一些撤离美国的资金也有可能流向发展中市场。凯投国际宏观经济咨询公司的数据显示，2017年新兴市场债券和股票的资金净流入达到6500亿美元，刷新历史纪录。
法国兴业银行全球资产配置部门负责人阿兰·博科布扎说，2008年金融危机以来，全球投资“一直以美国为中心”。
他说，如今，美国经济复苏的高峰可能已经结束，而全球其他地区的增长预期强劲。同时，美元走弱，因此情况可能发生变化。
虽然标准普尔500指数26日再创新高，但离开美国股市已经开始让全球投资者受益。去年，海外股市回报率超过美国，这是自2012年以来的首次。今年，海外股市与美国股市同步上涨，全球很多地区的指数创出多年或历史新高。
据报道，全球资本流动还可以解释困扰很多货币分析人士的一个现象：为什么美国的经济数据向好，给企业减税可能吸引资金回流，国债收益率上涨，而美元去年却贬值约9%？
一些投资者现在认为，全球股市异常巨大的资金流动，可能对美元造成超常影响，因为股市吸引的资金远远超过债市。为了在海外购买股票，投资者必须首先购买该国货币，这会给这种货币造成升值压力。
德国GAM控股公司首席经济学家拉里·哈思韦说：“股市资金流向非美国市场可能造成美元贬值，让其他货币更加坚挺。”
报道称，这些关系错综复杂，在一些时期，美元的强势会伴随美股在全球投资组合中的比重增加。从2011年到2016年，在美元保持强势的同时，美国股市在大多数时候表现出色，资金流入股市让美股在全球投资组合中的比重增加。
新的资金流向改变了2016年时的状况。当时，投资者把资金投向美国股市，避开欧洲和新兴市场。他们担心，一系列政治风险可能导致欧洲的不稳定，日本经济增长停滞，大宗商品价格低迷，以及中国经济呈现疲态让新兴市场看上去尤其危险。
但这种局面很快就发生变化。自2016年初以来，油价上涨约159%，金属价格上涨，中国经济在2017年实现7年来首次加速。去年，经济合作与发展组织跟踪的45个经济体全部实现增长，这是经济危机以来的首次。
国际金融协会说，新兴市场股票目前在全球投资者股票配置中约占13%的份额，为2015年6月以来最高水平；新兴市场债券在债券配置中约占11.8%，为2014年以来最高。
爱尔兰梅迪奥拉纳姆资产管理公司投资部门负责人高塔姆·巴特拉说：“欧洲和新兴市场在经济周期中所处的位置，预示着它们一定会比美国走得更远。”
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