美研发抗甲流通用疫苗：或能预防任何流感病毒

美媒称，美国佐治亚州立大学领导的一项研究显示，科研人员开发出一种对抗甲型流感病毒的通用疫苗，能够在小鼠体内产生长效免疫，从而突破了季节性流感疫苗的局限性。
据美国每日科学网站1月24日报道，疾病控制和预防中心的数据显示，作为一种侵犯鼻、咽喉和肺部的传染性呼吸道疾病，流感是美国最致命的疾病之一。
季节性流感疫苗必须每年更新，以应对预测将在新流感季流行的病毒种类。然而，其防护作用并不一定能达到预期，或者出现了新的病毒种类，而疫苗生产商预测错误。2009年，H1N1流感在疫情发生后头12个月里导致20万人死亡，2014-2015年和2016-2017年流感季的疫苗保护作用也较低。现在急需一种能预防多种病毒的通用流感疫苗，从而消除季节性疫苗的局限性。
报道称，季节性流感疫苗通过瞄准流感病毒表面蛋白质（也就是血凝素）外侧的头部来提供免疫作用。疫苗病毒能训练机体针对包含这种蛋白质头部的灭活病毒粒子产生抗体，从而阻止其头部依附受体，以此防止感染。然而，血凝素蛋白的头部非常易变，而且每种病毒都不一样，这就要求有更好的疫苗。此次研究使用新的方法，瞄准了血凝素蛋白的内部。这一部分不易变化，为研制通用疫苗提供了机会。
研究人员发现，给小鼠注射针对血凝素基底部的双层蛋白纳米颗粒能够产生持久的免疫，使它们完全免受甲型流感病毒的侵袭。研究报告发表在英国《自然·通讯》杂志上。
佐治亚州立大学生物医学研究所副教授王宝忠（音）博士说：“疫苗是防止流感病毒致命的最有效办法，但病毒变化非常快，每年都要接种新的疫苗……我们正在开发一种通用的流感疫苗。这样不需要每年改变疫苗的类型，因为它是通用的，能预防任何流感病毒。”
他说：“我们想要做的就是诱导机体对流感病毒表面糖蛋白的基底部分而不是头部的反应。这样就能预防各种流感，因为所有流感病毒的这一基底部分都是一样的。然而，这一基底部分本身也不稳定，因此我们通过一种特别的方法获得了成功。我们将这一基底部分装入一种蛋白质纳米颗粒，以此制成疫苗。装进去之后，纳米颗粒能够保护这种抗原蛋白，使其不致退化。我们的免疫细胞能够很好地吸收这种纳米颗粒，因此这种纳米颗粒相比可溶性蛋白能够更好地诱导免疫反应。”
报道称，这种纳米颗粒非常独特，因为它们包含了几乎所有能够诱导免疫反应的蛋白质。其双层结构也能更好地保护蛋白质功能。
为测试这种纳米颗粒疫苗的有效性，研究人员给小鼠进行了两次肌肉注射。然后，他们让小鼠接触多种流感病毒：H1N1、H3N2、H5N1和H7N9。疫苗提供了针对致命病毒的全面保护，并大大减少了肺中的病毒数量。
接下来，研究人员将在白鼬身上测试这种纳米颗粒疫苗，因为白鼬的呼吸系统构造与人类比较相似。
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