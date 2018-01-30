宜家帝国“抠门”创始人坎普拉德：曾骑车卖火柴 穿二手衣买打折货

外媒称，宜家家具连锁公司创始人英瓦尔·坎普拉德因肺炎去世，享年91岁。坎普拉德身前极为节省，他的成本节约战略不但反映在物美价廉的商品上，还体现在自主安装和平板包装上，而这正是宜家的重要营销理念。
比起赚钱，更爱省钱
据西班牙《国家报》网站1月28日报道，宜家家具连锁公司创始人英瓦尔·坎普拉德秉持的节俭、简约、拼装家具和平板包装等理念成就了宜家。他早已隐退，闲居在瑞典南部斯莫兰的一座简单舒适的房子里。在这座房子里，唯一能称得上奢侈的只有一座游泳池。他曾说：“我从来不坐飞机头等舱，宜家的决策层亦然。”他在二手市场买衣服，住廉价酒店，东西不用坏就不会换新。然而，宜家公司发表公告称，1月27日坎普拉德永远离开了我们，其遗嘱尚未公开。
报道称，坎普拉德是当今世界上为数不多的白手起家的亿万富翁之一。他一生执着于设计的民主化和高效率，而不是奢靡的生活。福布斯富豪榜曾将他列为欧洲第三富有的人，据估计，他的财富可达472亿美元。但比起赚钱，他更感兴趣的还是如何省钱。他出生在一个贫困家庭，5岁就开始向邻居兜售小商品，17岁便创建了自己的公司，并用出生地的首字母和姓名首字母为其命名为“宜家”（IKEA）。最初，他的供应商都来自本地，1951年他推出了第一本《家居指南》。他在家居设计上亲力亲为，1953年在瑞典艾尔姆胡尔特举行了第一次家具展，1958年开办了第一家宜家门店。
坎普拉德可谓节省到了极点。他曾说：“我不记得自己有哪件衣服不是从二手市场上买来的。我希望树立一个榜样。”他建议员工都遵循宜家节俭持家的价值观。他从不掩饰对酒精的痴迷，并曾亲口说自己每年都会接受几次血液净化治疗。
报道称，坎普拉德的成本节约战略不但反映在物美价廉的商品上，还体现在自主安装和平板包装上，而这正是宜家的重要营销理念。宜家在全世界49个国家和地区开设了超过400家门店，为19万员工提供工作机会。坎普拉德早在1986年就辞去宜家总裁一职，转而担任高级顾问。他在2013年彻底离开了宜家，将公司留给子女打理。
坎普拉德的节约战略给后世留下深远影响。2017年欧盟委员会甚至对宜家的营销战略展开研究，以期削减欧盟的税收支出。
报道称，经过70多年的发展，宜家已经从瑞典本土小企业变成了全球最大的家具家居用品零售商，坎普拉德也将永远留在钟爱极简家装风格的用户心中。
“将瑞典出口到全世界”
另据法新社1月28日报道，时尚且不贵的成套拼装家具，这就是他——从农民之子变成亿万富豪的宜家创始人英瓦尔·坎普拉德去世，享年91岁，将一个结构远比毕利书架复杂的帝国留给了继承者们。
瑞典首相斯特凡·勒文指出：“他是独一无二的企业家。”瑞典国王卡尔十六·古斯塔夫认为，他“参与了将瑞典出口到全世界这件事”。28日，宜家在公报中宣布，来自瑞典南部贫穷省份斯莫兰的坎普拉德“在短暂经受疾病困扰后”去世。坎普拉德的好友贝蒂尔·托雷库尔向记者确认：“他在一次飞机旅行后患上了肺炎，而他的高龄之躯没能扛过这场肺炎的后遗症。”
瑞典工业领军人物雅各布·瓦伦贝里在接受《今日工业报》采访时强调，坎普拉德“虽然已经离开，但当我们看到宜家遍布全球的时候，我认为我们每个人都会为他凭借自身内在的力量、能力和意志创造的事物感到骄傲”。
报道称，坎普拉德通过供应可自行组装且价格不高的原创家具而成为全球最富有的人之一，而且这些家具掀起了家居布置领域的革命。
在斯德哥尔摩市中心逛宜家店的25岁瑞典人约翰对法新社记者说：“他对瑞典太重要了：他将瑞典摆上世界版图，让中产阶级能够在家中拥有宽敞的厨房和舒适的家具。”经过宜家店前的南非游客史蒂文·库切认为：“他让每个人都能拥有高品质的设计产品，这样的产品因他而变得民主。”
报道称，瑞士经济杂志《总结》杂志指出，2017年坎普拉德的资产估计为433亿瑞士法郎，在欧洲富豪榜中位列第三。
穿二手衣，买打折货
报道称，英瓦尔·坎普拉德也是合法避税的先驱。1973年，他离开瑞典前往丹麦，1977年又去瑞士一直待到2014年，最后归国在老家安享晚年。
宜家的历史始于1943年。坎普拉德对学业不怎么感兴趣，17岁就投身商业。在一个锱铢必较的地方，他努力卖得比行价低。他骑自行车卖火柴，之后是笔、装饰品、打字机……
1947年，他开始卖家具，四年后印发第一份宣传册。如今宜家印刷的宣传册有两亿份。1956年，他的一个员工提出把桌腿拆下来就可以把桌子装进车后备箱，存放和运输更方便而且成本也更低的拼装家具理念最终成了一种艺术。20世纪60年代，他开始大举国际扩张。十年后，宜家拿下了瑞士、澳大利亚、加拿大、法国、美国、铁幕结束后的俄罗斯、亚洲和中东。如今，宜家集团在全球共有403家店面，员工约19万人，年营业额达380亿欧元。
报道称，但坎普拉德生活非常节俭，他穿二手服装，躲避那些嘲笑他开着过时的沃尔沃汽车、去超市用会员卡买打折商品的媒体。
2016年，他难得地接受了瑞典电视四台的采访。他说：“我觉得节俭是斯莫兰的本性。您看我，我只想穿在跳蚤市场买的衣服，我愿意树立一个好榜样。”
报道称，2010年起，他渐渐退休，将事业留给自己的三个儿子。宜家帝国继承问题一度是创始人与他的孩子们之间的一场恶战。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost