台当局拒批两岸春节加班机 称要用军机载台商回台

台媒称，1月29日是台当局准驳东航、厦航2月6日春节加班机申请最后时限。台陆委会主委张小月下午表示，准驳与否属台民航局权责，但在整个客观情势改变前，台交通主管部门并没有核准空间。
据台湾“中央社”1月29日报道，台行政机构大陆委员会当日下午举行年终记者会，提问集中关注M503航路与两岸春节加班机议题。张小月宣称，台民航局对春节期间的旅客疏运都有全盘盘点、规划，这次的做法是“最轻微的处置办法”。
台民航局1月18日就证实，暂不核准大陆东航与厦航的176班两岸春节加班机。
另据台湾“中央社”1月29日报道，因M503航路争议，台民航局仍未核准东方航空及厦门航空两岸春节加班机，台交通主管部门航政司长陈进生1月29日在记者会中说，已做“最坏打算”，金门备妥军机载台商回台湾。
中国大陆的东航及厦航共申请176班两岸春节加班机，因这两家航空公司使用M503及其转接航路，台交通主管部门暂未核准东航与厦航的两岸春节加班机。
陈进生表示，除鼓励已订位旅客改搭其他航班，或经由港澳转机，也可经“小三通”回台湾，金门会备妥军机，台商可从厦门经“小三通”到金门，再从金门搭民航机或军机回台湾。
陈进生说，目前估计，东航与厦航加班机的尖峰疏运期是2月13日，约有3310个座位需求，“小三通”厦门至金门的运能可达3000人以上；至于金门回台湾的民航机，约可提供1300个座位，另外还会备妥三架军机，军机每天可疏运约840人，且还有客轮可支持。
此外据台湾“自由时报”网站1月29日报道，东航、厦航申请加班机涵盖上海浦东、无锡、南京、杭州、厦门、合肥、福州、长沙八座城市。台交通主管部门的五大方案包括：旅客移转至其他航空公司、前往邻近机场搭机、经由“小三通”从厦门经金门返台、港澳中转，以及台籍航空申请再加班。
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