金正恩新年贺词对美韩“软硬有别” 称手握“核按钮”

外媒称，朝鲜最高领导人金正恩1日发表新年贺词。他表示，祝愿平昌冬奥会圆满成功，朝鲜有意采取包括派团参赛在内的所有措施，并愿与韩方就此尽快举行会谈。
警告美国自己手握“核按钮”
据朝中社1月1日报道，金正恩表示，2017年是以自力自强的动力，在社会主义强国建设史上“树立不朽里程碑的英雄斗争和伟大胜利之年”。
金正恩指出，去年取得的特出成果是“成就了完善国家核力量的历史大业”。完成各种核运载手段，并进行超强力热核武器试验，从而卓有成效地、成功地达成了朝鲜总的志向和战略目标，朝鲜终于拥有了“任何力量、任何东西也无法逆转的强大而可靠的战争遏制力”。
金正恩称，“美国并不能针对我和我们的国家发动战争。美国应正视，整个美国本土在朝鲜的核打击范围之内，核按钮时刻放在我的办公桌上。这绝不是威胁，而是现实。”
金正恩阐明，朝鲜是爱护和平的负责任的核强国，只要侵略性的敌对势力不侵犯朝鲜的主权和利益，就不会使用核武器，不会以核威胁任何国家或地区。但是，对破坏朝鲜半岛和平与安全的行为，将进行坚决的回应。
另据美国《华盛顿邮报》网站1月1日报道，朝鲜领导人金正恩当日在新年讲话中说，他的办公桌上有一个核按钮，整个美国都在他的武器射程之内——但他也发誓不会发动袭击，除非受到威胁。
金正恩表示，今年将把重点放在生产用于作战的核弹头和导弹上。他还说，美国现在永远“不能对我们的国家发动战争了”。
但他也发出了和解的信号，打开了与韩国对话的大门，并表示他将考虑派出一个代表团参加2月在韩国举行的冬奥会。
金正恩在这次面向全国的电视讲话中说：“美国应正视，整个美国本土在朝鲜的核打击范围之内，核按钮时刻放在我的办公桌上。”但他也表示，除非被侵犯，否则不会使用核武器。
身着灰色西服、系着领带的金正恩还说，当务之急是降低朝鲜半岛的军事紧张局势，改善与韩国的关系，为对话开辟道路。
表示愿派团参加平昌冬奥
据韩联社1月1日报道，朝鲜最高领导人金正恩当日发表新年贺词。他表示，祝愿平昌冬奥会圆满成功，朝鲜有意采取包括派团参赛在内的所有措施，并愿与韩方就此尽快举行会谈。
金正恩在贺词中表示，新年里朝鲜人民将迎来建国70周年大庆，韩国也将迎来冬季奥运会盛事，2018年对朝鲜和韩国都是很有意义的一年。平昌冬奥会将成为提升民族地位的良机，衷心祝愿冬奥会圆满成功。
在韩朝关系方面，他表示有必要打破冻结的韩朝关系现状，确保民族大事隆重举行，彰显民族气概和尊严，迎接民族发展史上特殊且意义重大的一年。
金正恩强调，韩朝应共同努力营造和平环境、缓解军事紧张、避免局势激化。分析认为，此番言论表明朝方有可能接受韩方此前提出的军事会谈提议。
另据英国广播公司网站1月1日报道，朝鲜领导人金正恩1月1日的新年贺词传递出强硬的发展核武器的信息，但他同时表达了对韩国平昌冬奥会的祝福，表示要和韩国方面协商并派遣代表参加冬奥会。
金正恩表示“真诚希望”韩国平昌冬奥会成功举办。“我们愿意采取必要举措，包括派出一个（朝鲜）代表团，双方可以就此紧急开展对话。”
韩国将于2018年初举办平昌冬奥会。对于朝韩能否以此为契机为改善关系找到突破口，金正恩已经给出了信号。朝鲜参加平昌冬奥会将有利于缓解半岛紧张局面，为解决朝核问题和改善朝韩关系带来转机。
此外据韩联社1月1日报道，韩国青瓦台发言人朴洙贤1日就金正恩当天在新年贺词中提到改善韩朝关系、有意向平昌冬奥会派遣代表团表示欢迎。
朴洙贤表示，成功举办平昌冬奥会将对朝鲜半岛、东北亚乃至世界和平与和谐作出贡献，青瓦台保持一贯立场，即只要是与恢复韩朝关系和实现半岛和平相关的事务，韩方愿不限时间、地点、形式与朝开展对话。
前高官称美对朝政策“失败”
据法新社2017年12月31日报道，一名前美国军方高官2017年12月31日说，美国现在正比以往任何时候都更接近于与朝鲜爆发核战争，他还认为通过外交渠道解决问题没有什么希望。
美军参谋长联席会议前主席迈克尔·马伦将日益加剧的紧张态势归因为特朗普担任总统所带来的“极度混乱”。
他对美国广播公司说：“在当前局面不知应如何收场的不确定性中，存在着极度危险的氛围。一个尤其令人担忧的问题是朝鲜。实际上，我们与朝鲜在该地区爆发核战争的危险比以往任何时候都大。”
另据共同社2017年12月31日报道，曾在克林顿政府中担任国防部长的威廉·佩里近日接受了共同社专访。对于朝鲜的现状，佩里警告说，如果美国实施攻击，“有50%的可能性发展成核战争”。
佩里认为，美国的对朝政策是“美国历史上最大的外交失败”。在指出朝鲜弃核已经“不可能实现”的基础上，他表示，为了防止战争，有必要在美朝沟通意见的同时，凭借威慑力和压力封锁朝鲜。
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