中国收紧公民境外取现额度:打击洗钱 控资本外流

外媒称，中国外汇监管机构表示，已将中国银行卡的境外取款额度上限确定为每年10万元人民币，此举旨在防止洗钱和反恐怖融资。
据英国《金融时报》网站2017年12月31日报道，为了保护外汇储备，中国一直寻求限制本国公民购汇额度。新措施将中国公民能够向境外转移的资金限额从单一账户每年10万元人民币变更为每个人每年10万元人民币，从而将仅有的几种资金转移出境方式进一步收紧。
报道称，此前，海外取款的年度上限为每张银行卡10万元人民币。
国家外汇管理局2017年12月30日发布的一份声明说，每人每年限购5万美元等值外汇的限额保持不变。
国家外汇管理局说，根据1月1日起生效的新规定，那些在境外取款超过10万元人民币上限的个人该年度及下一年度将被暂停海外交易。
声明称，与此同时，国内银行卡用户在海外的取款额度一天不得超过1万元人民币。新规定是为了打击被中国认为有害且经常是非法的资本外流现象的最新努力。
报道称，得益于更严格的监管和人民币升值，中国的外汇储备在经过长期的减少之后，整个2017年一直呈稳步上升趋势。人民币升值能继续抑制资本外流。11月份中国外汇储备连续第十个月增加。
另据法新社2017年12月30日报道，中国政府当日表示，为了打击洗钱、恐怖融资和逃税等活动，中国收紧了关于个人持银行卡在境外提取现金额度的规定。
报道称，自2018年1月1日起，不管名下有多少张银行卡，个人持境内银行卡境外提现每年合计不得超过10万元人民币。
据新华社报道，中国国家外汇管理局表示，新规定将防范非法分子持多家银行多张卡大额提取现金。
报道称，此举是在中国努力应对资本外流并加强资本管制之际推出的。
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