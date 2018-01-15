美外交官紧急为总统“粗口门”灭火 各国民众花式“怒怼”

境外媒体称，在总统特朗普于短短几小时内、以最欠外交策略的方式得罪了全球大多数地区之后，美国的外交官们12日忙着补救该国与非洲国家和海地的关系，甚至称赞美国与英国的“特殊关系”。
启动紧急补救模式
据美联社1月13日报道，特朗普在11日的一次闭门会议中将非洲国家和海地等国描述为“破烂国家”，并发表了其他的煽动性言论，这成为美国的全球伙伴关系能否经受住总统口无遮拦作风的最新也是最直接的考验。在华盛顿和遥远的外国首都，美国官员们投入了紧急补救模式。
国务院官员称，随着世界领导人谴责特朗普这些言论是种族主义的，美国驻博茨瓦纳和驻塞内加尔大使都被召见，要求解释这些言论。美国驻海地的最高外交官也是如此。
报道称，白宫正承受这些言论带来的负面影响。工作人员忙着在电视上露面支持特朗普，并且与国会中的共和党人共同设法减轻由此带来的损害。
负责美国公共外交事务的副国务卿史蒂夫·戈德斯坦表示，特朗普有权“发表他所选择的任何言论”，称这是身为总统的好处。但他说，尽管特朗普发表了这些言论，但是美国外交官有义务把一个信息传达给其他国家，即美国“非常关心那里的人民”。
报道称，这些不愿透露姓名的国务院官员称，他们建议外交官做好倾听一大堆抱怨的准备，重点是听取并且承认这些国家的关切。这些官员说，他们鼓励外交官不要试图解读或是淡化特朗普的言论，而是重点突出两国正在合作的特定领域比如贸易，并且强调两国关系中实实在在的进步超越了总统所说和没有说的一切。
指责声浪铺天盖地
又据德新社1月12日报道，非洲联盟12日要求美国总统唐纳德·特朗普收回其侮辱性言论，并向非洲人民以及全球所有的非洲裔人士道歉。
报道称，代表着55个非洲国家的非盟称，它对特朗普的这一措辞感到“震惊、沮丧和愤怒”。它表示：“非盟强烈认为，美国现任的（特朗普）政府对非洲大陆和非洲人民存在很深的误解。”
据台湾“中央社”1月12日报道，特朗普否认讲过“任何贬低”海地人民的话，在推特上说，“都是民主党抹黑……我跟海地人民关系良好”
不过海地政府发表声明说，对特朗普充满“种族歧视”的轻蔑深表“愤怒与震惊”。中美洲国家萨尔瓦多也抨击特朗普的言论“很可悲”。
各国民众花式怒怼
另据美国《洛杉矶时报》网站1月12日报道，人们在社交媒体上自发地贴出了关于非洲热带草原、日落和野生动物的令人赞叹不已的照片，后面打着“烂国”这个词的标签。这透彻地说明了对于整个一片大陆做出笼统的主观概括是有问题的。
报道称，一些海地人在社交媒体上贴出了白沙滩、绿松石色的大海和丰富物产的照片来礼赞海地。一名网友写道：“让我们站起来，在这个特别的日子里告诉特朗普，‘烂国’实际上是什么样。”
在加纳共和国首都阿克拉的一个市场，正在卖衣服的32岁的汉娜·阿库里戈告诫特朗普“停止侮辱非洲人”，而且建议他访问加纳，亲自看看这里的人民有多棒。
据法新社1月12日报道，特朗普总统在抱怨“烂国”移民的同时，邀请更多挪威人移民到美国，这一言论在这个北欧国家遭到冷漠回应。
一个挪威人在社交媒体上说：“我为什么要为了一个想要夺走我更多权利的狂人而放弃非常实惠的医疗保险（包括心理健康）、非常实惠的高等教育、49周的合计产假和每年最少25天的假期呢？”
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