日本炒作中国潜艇首航钓岛海域

日媒称，日本海上自卫队确认发现，10日到11日，冲绳县宫古岛和钓鱼岛的赤尾屿海域，有外国潜艇在毗连区内航行。由于还确认到赤尾屿海域毗连区有中国军队的护卫舰，日本防卫省（据此认为）潜艇也来自中国海军。
日本广播协会网站1月11日报道，据日本防卫省的消息，10日下午，日本海上自卫队护卫舰确认到，冲绳县宫古岛东北海域有外国潜艇在所谓“日本毗连区”内向西北方向潜航。该潜艇此后从毗连区进入东海，11日上午再次进入钓鱼岛赤尾屿东北海域的毗连区。
报道称，此外，11日上午11时左右，中国海军一艘护卫舰在赤尾屿海域进入所谓“日本毗连区”，一度驶离毗连区后又再次进入。
报道称，日本防卫省从中国海军护卫舰的动向推测，潜艇也来自中国军方。
报道称，由于在钓鱼岛海域紧邻“日本海外沿的毗连区”内确认到有中国海军军舰，还确认到有潜艇潜航，日本政府正在通过设置在首相官邸危机管理中心的情报联络室搜集和分析情报。
报道称，2004年还确认到中国核潜艇进入冲绳县先岛诸岛周边领海。
另据共同社1月11日报道，日本防卫省11日表示，上次外国舰艇以下潜状态进入日本领海外侧毗连区是在2016年2月。在钓鱼岛附近为首次。据称潜艇和中国舰艇当天下午驶离了毗连区。
此外据俄罗斯卫星通讯社1月11日报道，中国外交部新闻发言人陆慷11日在例行记者会上表示，中方敦促日本停止在钓鱼岛问题上制造事端，以实际行动为两国关系的改善作出努力。
据日本时事通信社报道，日本政府11日称，中国海军舰艇及潜艇进入钓鱼岛赤尾屿12海里毗连区。日本首相安倍晋三已向各省厅下达指令，要求全力做好警戒监视工作。
陆慷对此表示，根据中方掌握的情况，11日上午日本海上自卫队两艘舰艇先后进入赤尾屿东北侧毗连区。中国海军对日方活动实施了全程跟踪监控。目前，日方舰艇已经离开了有关毗连区。
中国国防部新闻局就日方炒作中国海军舰艇进入钓鱼岛毗连区表示，1月11日上午，日本海上自卫队两艘舰艇进入中国钓鱼岛赤尾屿东北侧毗连区。担负警戒任务的中国海军“益阳”号导弹护卫舰当即行动，进入上述区域进行全程跟踪监控。目前，日方舰艇已离开上述毗连区。
中国国防部新闻局表示，需要强调的是，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中方舰艇在有关海域的活动完全正当合法。日方在对此心知肚明的情况下恶人先告状，颠倒黑白、混淆是非，大肆炒作中国军队正当合法的维权行动，我们对此表示强烈不满和坚决反对。
中国国防部新闻局称，中国军队将一如既往采取一切必要手段，坚定捍卫国家领土主权和安全利益。
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